Женщин нужно спрашивать о перспективах появления детей при трудоустройстве

— Среди работодателей все еще сильно мнение, что женщина может выйти на работу и быстро уйти в декрет: это показывает распределение ответов на вопрос о том, нужно ли при приеме на работу задавать кандидатам-мужчинам и кандидатам-женщинам вопрос о перспективах появления у них детей и вообще семейном положении, — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.

62% работодателей считают, что мужчинам такой вопрос задавать не надо (33% при этом считают, что нужно). Что касается кандидатов-женщин, то 66% опрошенных представителей компаний считают, что такой вопрос задавать нужно (26% — «точно нужно», 40% — «скорее нужно»). Представители крупных компаний реже считают, что такие вопросы нужно задавать кандидатам, однако перекос между тем, кому именно нужно / не нужно их задавать — мужчинам или женщинам, всё равно остаётся существенным. Таковы результаты опроса, который провела служба исследований hh.ru, проведенного среди 117 российских компаний.

Кроме того, 96% работодателей заявили, что им приходилось нанимать на работу кандидатов определенного пола (в 2011 году в похожем опросе эта доля составила 88%). В крупных компаниях (от 500 сотрудников) эта доля несколько меньше — 88%. Чаще всего подбор кандидатов конкретного пола проводится на позиции неквалифицированного персонала (рабочий, административный и т.п.) — 30% работодателей утверждают, что целенаправленно ищут только мужчин или только женщин на эти позиции постоянно. В целом, чем выше позиция, тем реже на нее ищут кандидата конкретного пола.

Отмечается, что, исходя из практики респондентов, при приеме на работу и мужчин, и женщин одинаково часто волнуют такие аспекты, как банковские продукты, развитие и обучение персонала. Кандидатов-мужчин, по мнению представителей компаний, чаще волнуют карьерные перспективы, компенсация занятий спортом и оплата питания / проезда. Женщин же чаще волнует возможность гибкого графика, наличие ДМС, программы и предложения для семей сотрудников, комфортность офиса и возможность привести детей на работу.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan