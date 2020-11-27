Конкурс по «умным остановкам» приостановлен до начала декабря

— УФАС Новосибирской области приостановил конкурс по «умным остановкам». Одна из крупных компаний российского уровня — потенциальный участник конкурса на заключение концессионного соглашения — решила минимизировать свои риски и оспорила некоторые наши требования, считая их слишком жесткими, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента промышленности мэрии Александр Люлько.
— 1 декабря мы в УФАС области рассматриваем эту жалобу. Если ее посчитают необоснованной, то конкурс будет продолжен, если обоснованной, то мы меняем документацию конкурса и объявляем новый, — говорит Люлько.
Ничего страшного в переносе сроков подписания договора о концессии он не видит.
— Декабрь и январь являются в нашем городе мертвым сезоном, и в это время устанавливать остановки невозможно. Воспринимаем это как рабочий процесс. Конкурс будет продолжен, — отметил чиновник мэрии.
Против передачи всех остановок в концессию одному инвестору активно выступает предпринимательское сообщество Новосибирска.
Фото с сайта департамента промышленности мэрии Новосибирска
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