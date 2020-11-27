Конкурс по «умным остановкам» приостановлен до начала декабря

— УФАС Новосибирской области приостановил конкурс по «умным остановкам». Одна из крупных компаний российского уровня — потенциальный участник конкурса на заключение концессионного соглашения — решила минимизировать свои риски и оспорила некоторые наши требования, считая их слишком жесткими, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента промышленности мэрии Александр Люлько.

— 1 декабря мы в УФАС области рассматриваем эту жалобу. Если ее посчитают необоснованной, то конкурс будет продолжен, если обоснованной, то мы меняем документацию конкурса и объявляем новый, — говорит Люлько.

Назвать компанию от отказался, но отметил, что речь идет об обязательном страховании объектов концессии. В реестре жалоб УФАС на момент подготовки материала информация не была размещена. Как отмечается на сайте госзакупок, конкурс был приостановлен 25 ноября.

Ничего страшного в переносе сроков подписания договора о концессии он не видит.

— Декабрь и январь являются в нашем городе мертвым сезоном, и в это время устанавливать остановки невозможно. Воспринимаем это как рабочий процесс. Конкурс будет продолжен, — отметил чиновник мэрии.

Напомним, срок подачи заявок на конкурс истек 26 ноября. Итоги заказчик планировал подвести в середине марта. С победителем мэрия намерена заключить договор на модернизацию 250 остановочных павильонов, по условиям которого концессионер в течение 15 лет будет содержать и обслуживать объекты. После этого срока «умные остановки» перейдут на баланс муниципалитета. Все 250 объектов дорожной инфраструктуры должны быть установлены до 31 августа 2022 года — перед молодежным чемпионатом мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске зимой 2023 года.

Против передачи всех остановок в концессию одному инвестору активно выступает предпринимательское сообщество Новосибирска.

Фото с сайта департамента промышленности мэрии Новосибирска