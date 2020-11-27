В 2021 году сеть электрозаправок в Новосибирске увеличится минимум на 35 штук

— Сегодня в Новосибирске установлено уже 14 электрозаправок. При том, что в городе зарегистрировано около 1000 электромобилей и их количество растет, поэтому нужно создавать инфраструктуру для таких машин, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько.
работает АО «Новосибирскэнергосбыт». У компании только одна АЗС платная — рядом с центральным офисом на Орджоникидзе. Остальные работают в тестовом режиме, бесплатно. Электрозаправки на своих станциях начали создавать и традиционные игроки топливного рынка — сети АЗС «Энергия» и «Топлайн». 5 электрозаправок размещено около ресторанов, например, рядом с пиццерией «Папа Джонс», около торговых центров — ТЦ «Эдем», ТЦ «Сибирский мол», около отделений Сбербанка.
— В 1 квартале 2021года «Новосибирскэнергосбыт» планирует установить еще 35 электрозаправок, причем не только в Новосибирске, но и вдоль трасс в сторону Болотного, Искитима, Ордынки, трассы на Ленинск-Кузнецк. Сеть будет создаваться на собственные средства компании, — подчеркнул Люлько, не уточняя размер инвестиций.
Заместитель председателя Ассоциации участников в сфере информационно-коммуникационных технологий Сергей Новиков добавил, что проекты, завязанные на электроподзарядку автомобилей, в перспективе необходимо стыковать с беспилотным транспортом. Он предложил попробовать реализовать задачу в 2021 году, чтобы оценить насколько это будет эффективно — в рамках проекта «Умная улица» АО «Мобилити груп» (технологический партнер НП «ГЛОНАСС»). Соглашение о сотрудничестве компания с мэрией Новосибирска подписали в октябре на форуме «Городские технологии».
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