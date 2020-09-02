Мэрия Новосибирска заявила о готовности концессии по «умным остановкам»

Мэрия Новосибирска подготовила концессионное соглашение по проекту «Умные остановки». Соответствующее постановление будет опубликовано 3 сентября в бюллетене органов местного самоуправления, сообщил пресс-центр мэрии. В течение 30 дней после публикации документа объявят конкурс на участие в концессии. Все 250 объектов дорожной инфраструктуры должны быть установлены до 31 августа 2022 года в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске зимой 2023 года.

— В документе нет ни слова по поводу сноса или демонтажа торговых объектов. Соглашение предполагает создание уникальной дорожной инфраструктуры в нашем городе. Мы изучили все, что касается подобных объектов не только в России, но и в мире, и самое лучшее постараемся воплотить в этой концессии, — цитируются в пресс-релизе слова начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александра Люлько. — В работе над «умным блоком» проекта принимали участие инновационные компании, резиденты нашего Технопарка. Внешний вид утвержден в результате нескольких заседаний художественного совета, он достаточно функциональный. До разработки концессионного соглашения мы экспериментировали. Девять остановок у нас уже есть с разными операторами, чем и объясняются недостатки их содержания. По условиям утвержденного соглашения все 250 «умных остановок» будут иметь единый центр управления.

С победителем конкурса мэрия заключит соглашение на модернизацию 250 остановочных павильонов, по условиям которого концессионер в течение 15 лет будет содержать и обслуживать объекты. По окончании срока концессии «умные остановки» перейдут на баланс муниципалитета.

Концессия предполагает два типа остановок: Smart.Light — базовая модель с интерактивным модулем, Smart.Comfort — базовая модель с интерактивным модулем и крытым павильоном. «Умный блок» включает в себя тревожную кнопку 112, бесплатный Wi-Fi, зарядку для телефонов, голосовое управление, сенсорный экран, оснащение камерами Full HD, систему видеонаблюдения, возможность выхода на сайт мэрии города Новосибирска и построения маршрутов, систему, информирующую о приближающихся транспортных средствах по маршрутам остановочного пункта (электронное расписание).

Из 250 остановочных павильонов 156 предполагается совместить с объектами дорожного сервиса — теплыми павильонами, 94 объекта — без павильонов. Все они будут оснащены интерактивным модулем. На остановках с теплыми блоками пассажиры смогут перекусить бутербродами, выпить горячего чаю или кофе.

— Окупаемость проекта предполагается за счет размещения объектов дорожного сервиса в теплых павильонах, а также рекламных носителей, возможно, концессионер найдет и другие источники доходов. Концессия предполагает объем инвестиций более 350 млн рублей, — рассказал заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Максим Леоненко. — Концессионер может сдавать в аренду эти павильоны представителям малого бизнеса. Они смогут обратиться к единому оператору и заключить с ним договор на использование павильонов.

Проект концессии обсуждали с предпринимателями в течение всего прошлого года на специальных встречах с предпринимателями, имеющими торговые объекты в локациях будущих «умных остановок», на предпринимательских форумах, таких как «Инвестируй в Новосибирск», и других мероприятиях.

— На каждом из перечисленных мест по обеим сторонам дороги расположены от трех до семи разнокалиберных киосков. Одна из задач в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 — навести здесь порядок, чтобы было красиво, удобно, комфортно, чтобы город не пестрил развалами с носками и фруктами. Мы видим, что там, где будет установлена «умная остановка» с теплым блоком, не должно быть нагромождения других объектов. При этом концессионное соглашение никак не связано с демонтажем стоящих там сейчас объектов, — также заявляет Витухин. — Со всеми торговыми объектами, которые находятся там, мы будем работать, соблюдая федеральное законодательство. Сейчас мы руководствуемся 166-ФЗ, обязывающим продлить до трех лет договоры аренды из-за пандемии, и они продлеваются. В случае необходимости для муниципальных нужд территории зарезервируют, и вопросы дальнейшей аренды будут решаться постепенно, в рабочем порядке, но никак не в связи с концессией по «умным остановкам».

Заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин напомнил, что гостевые маршруты, на которых планируется, в первую очередь, устанавливать «умные остановки», включают в себя площадь Труда, площадь Станиславского, площадь Маркса, остановки у станций метро «Студенческая», «Речной вокзал», у ГПНТБ, на площади Калинина и дальше — на Сухом логу.

Фото редакции