Константин Стародубцев назначен руководителем Новосибирской таможни

Сибирское таможенное управление (СТУ) обнародовало информацию о кадровых решениях в Новосибирской таможне. С 10 июня подразделение возглавит Константин Стародубцев. До сих пор он являлся руководителем омского подразделения.

— Приказом ФТС России с 10 июня 2025 года исполняющим обязанности начальника Новосибирской таможни назначен генерал-майор таможенной службы Константин Стародубцев, — говорится в сообщении.

Предыдущий руководитель Новосибирской таможни, полковник Сергей Авдеев, вышел на пенсию по достижении пенсионного возраста.

Константину Стародубцеву 54 года. Он родился в Кемерово. Карьеру в таможенных органах начал в 1995 году. С 2015 по 2021 год руководил Читинской таможней. Затем возглавил омское подразделение.

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