С новосибирского строителя ГЧП-поликлиник взыскали 38 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с ООО «Седьмая концессионная компания» 38,2 млн рублей неустойки по иску регионального Минздрава.

— Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Седьмая концессионная компания» в пользу Министерства здравоохранения Новосибирской области неустойку в размере 38 200 000 рублей, — говорится в решении суда.

В 2019 году Министерство здравоохранения Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» (группа компаний «ВИС») договорились о строительстве семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства. Новые медицинские учреждения должны были появиться на улицах Татьяны Снежиной (№ 2), Пролетарской (№ 7), Краснодарской (№ 13), Виктора Уса (№ 22), Степной (№ 18), Ереванской (№ 27) и на Площади Райсовета (№ 16). Объекты планировали открыть в 2022 году, а в 2023-м они должны были начать обслуживать пациентов.

Первоначальная стоимость строительства составляла 6,5 млрд рублей, но позже она увеличилась до 19,5 млрд.

В апреле 2025 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что строительство практически остановилось. Тогда же в Новосибирске поменяли условия соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенном для строительства поликлиники №2 на улице Виталия Потылицына. Публичным партнёром инвестора стало ГКУ «Арена». 4 июня пресс-служба регионального Минздрава сообщила о том, что через месяц планируется заключить договор аренды, получить лицензию и запустить поликлинику в работу.

Ранее редакция сообщала о том, что для достройки двух поликлиник в Новосибирске дополнительно выделят 3,5 млрд рублей.