Поток грузового транспорта через пункты пропуска СФО увеличился на 13%

В 2024 году количество грузовых автомобилей, прошедших через пункты пропуска СФО, выросло на 13%, а объем перемещенных фурами товаров — на 18%. Об этом рассказал первый заместитель начальника СТУ Вячеслав Селезнёв в ходе региональной конференции Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), посвященной грузоперевозкам в Сибири в современных условиях.

Справляться с увеличившимся потоком транспорта удается благодаря активному внедрению современных информационных технологий. Так, концу 2024 года доля автовыпуска транзитных деклараций в регионе СТУ достигла 50%, из них регистрируется автоматически около 90%. Помимо этого, автоматизируют и упрощают получение сведений о перемещаемых грузах навигационные пломбы для отдельных категорий товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, добавил Селезнев.

— Все мероприятия по внедрению автоматических технологий и элементов интеллектуального пункта пропуска, совершенствованию приграничной таможенной инфраструктуры направлены на оптимизацию проведения государственного контроля, что позволит обеспечить более быстрое и удобное для бизнеса его прохождение, – отметил первый заместитель.

Напомним, в импорте в Новосибирскую область в 2024 году лидировала машиностроительная продукция (электродвигатели, генераторы и т.д.) — занимала 55%, 13% химическая продукция (шины, полиэтилен, изделия из пластмасс), 11% металлы и изделия из них (преимущественно прокат плоский). Стоимостной объем импортных операций, осуществленных новосибирскими участниками ВЭД, за год в регионе вырос на 8%. Однако, по некоторым товарам рост оказался более существенным. Так импорт холодильников в стоимостном выражении вырос в 9 раз, телевизионных мониторов в 6 раз, стиральных машин в 5 раз. Напомним, китайская бытовая техника в 2024 году сдерживала рост инфляции в регионе.

54% товаров ввозилось в Новосибирскую область из Китая, на втором месте Казахстан — 12%, далее идут Индия (7%) и Белоруссия (4%) . Турция вышла из топ-5 стран, с которыми работали новосибирские предприниматели, ее сменила Индонезия (2%). В деньгах больше всего вырос товарооборот с Китаем и Белоруссией.

Ранее редакция сообщала о том, что по информации Сибирского таможенного управления шоколад и конфеты компании-экспортёры из Сибири впервые отправили в Гонконг, Иорданию, Турцию и Черногорию.