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Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации в 1990-х в Новосибирске

  • 14/05/2025, 18:25
Автор: Оксана Мочалова
Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации в 1990-х в Новосибирске
Это может затронуть многие объекты, проданные десятилетия назад

Конституционный суд РФ изменил срок давности для оспаривания сделок по приватизации, которые могут быть подвергнуты сомнению. Теперь он начинается с момента прокурорской проверки, а не с даты совершения сделки.

Поводом для такого решения стало разбирательство по жалобам в Конституционный суд от ООО «Мираж» и ООО «Геатон». Компании владели зданиями медсанчастей, приватизированными в 1994 году вместе с «Третьим государственным подшипниковым заводом» в Саратовской области. Прокуратура посчитала, что продажа была проведена с нарушениями, и потребовала вернуть имущество. Компании неоднократно оспаривали это решение, указывая, что с момента приватизации прошло слишком много времени. Однако суды всех инстанций, включая Конституционный, встали на сторону государства.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева уверена, что данное решение создает значительные риски для добросовестных владельцев, которые могут столкнуться с претензиями государства спустя десятилетия.

— Новое определение Конституционного суда фактически ликвидирует институт исковой давности, который должен был гарантировать стабильность гражданского оборота. Если раньше Конституционный суд РФ заявлял, что сроки исковой давности не применяются в случаях коррупционных нарушений, то теперь этот подход распространяется и на добросовестных владельцев. Это решение печальное, вопиющее, — считает она.

Эксперт добавляет, что судебная практика в стране и так складывалась не в пользу собственников, компании и без определения Конституционного суда изымались в доход государства. Теперь, по мнению адвоката, у государства появились дополнительные возможности по пересмотру давних сделок приватизации. Это может затронуть добросовестных владельцев, которые приобрели объекты много лет назад и успешно их развивали.

— Решение Конституционного суда ставит бизнес в ситуацию повышенных рисков и неопределенности, что может негативно сказаться на инвестиционном климате в стране, — резюмирует Ирина Гребнева.

Стоит отметить, что в марте 2025 года министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что ведомство планирует в текущем году активно проводить новую приватизацию имущества, принадлежащего частным лицам, но национализированного в результате судебных решений.

Ранее редакция сообщала, что были определены условия приватизации ПАТП-5 в Новосибирске. Муниципальное предприятие получило название «НСК Транс».

Источник фото: freepik.com, автор- asier-relampagoestudio

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : деприватизация


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