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Дом.рф планирует выставить на торги еще два участка в Новосибирске

  • 14/05/2025, 19:00
Автор: Оксана Мочалова
Дом.рф планирует выставить на торги еще два участка в Новосибирске
Здания, расположенные на них, находятся в бессрочной аренде у научных институтов

ДОМ.РФ планирует выставить на торги 2 га земли и около 17,2 тыс. кв. м зданий и сооружений в 10 регионах России, в том числе Новосибирской области. В настоящее время объекты проходят необходимые подготовительные процедуры.

Согласно протоколу заочного голосования правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий, в столице Сибири на торги будет выставлен земельный участок по ул Мухачева в Советском районе. Его площадь 1008 кв. метров. На участке расположено здание, находящееся в федеральной собственности площадью 59,4 кв. метра. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 2 664 361,73 рубля.

— Росимуществу (В.В.Яковенко) в сроки, предусмотренные Федеральным законом, в установленном порядке принять решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») на земельный участок, — говорится в документе.

Также предписано изъять объект недвижимого имущества, находящийся в федеральной собственности и передать его единому институту развития имущества. В документации указано, что здание может использоваться, как склад и гараж с лабораторными помещениями.

Кроме того, на продажу планируется выставить участок из земель населенных пунктов в рабочем поселке Кольцово, площадью 11100 +/- 37 кв. метров. На нем расположено  здание, которое было передано в бессрочное пользование ФГБУ «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора). Указано, что помещение может использоваться под склады. Кадастровая стоимость участка — 52 874 286,44 рубля.

Напомним, Дом.рф анонсировал во втором квартале 2025 года продажу земельного участка, расположенного недалеко от Обского моря. Речь идет о 114,29 га земли в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирской области на границе с Кировским районом Новосибирска (между поселками «Элитный» и «Тулинский»). Согласно сайту института развития, торги перенесены на третий квартал текущего года.

Ранее редакция сообщала, что в «СмартСити Новосибирск» оформлены земельные участки и проект планировки. 

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : торги Дом.РФ


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