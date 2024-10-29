Определены условия приватизации ПАТП-5 в Новосибирске

Мэрия Новосибирска определилась с условиями приватизации МУП «ПАТП №5». Как отмечается в проекте постановления, генеральным директором АО «НСК Транс» назначается депутат Заксобрания Валерий Ильенко, который возглавляет предприятие с 2005 года. В совет директоров компании войдут Олег Клемешов, Иосиф Кодалаев, Игорь Кудин, Наталья Лайкова и Александра Хаустова.

Уставный капитал «НСК Транс» составит 23,79 млн рублей. Компания является правопреемником реорганизуемого предприятия по всем обязательствам предприятия в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, и обязательства, оспариваемые сторонами, со всеми изменениями.

По данным отчетности, размер уставного капитала МУП «ПАТП-5» по итогам 1 квартала 2024 года составлял 121 тысячу рублей, на предприятии работало 211 человек. В пользовании МУП находится 24899,8 кв.м. недвижимости (зданий и сооружений), и земельные участки общей площадью 46330 м2. Помещения и земельные участки расположены по адресам Доватора, 11, Нижегородская, 272 и Дунайская, 47.

По данным Seldon.Basis, в 2023 году МУП получило 63 млн рублей от организации пассажирских перевозок, 24,9 млн от предоставления в аренду помещений, 13,9 млн от сдачи в аренду автостоянок, 9,6 млн — от прочих видов деятельности. Общая выручка составила 113 млн рублей, чистая прибыль — 216 тысяч рублей. Для сравнения, в 2022 году выручка составила 97,6 млн., в 2021 — 100,3 млн рублей.

Ранее некоторые депутаты горсовета Новосибирска предлагали не приватизировать, а ликвидировать «ПАТП-5». Однако, чиновники департамента транспорта отмечали, что «ПАТП-5» в 2023 году перевезло 3,5 млн пассажиров и обслуживает 7 маршрутов. При его ликвидации маршруты будут отменены. При этом, в рамках существующей стесненности транспортных артерий города не по всем маршрутам могут пройти большие низкопольные автобусы.

Напомним, ликвидация МУПов в Новосибирске проходит в рамках исполнения федерального законодательства.

Ранее редакция сообщала о том, что определены условия перехода двух МУПов Новосибирска в акционерные общества.