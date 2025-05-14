Рекламодателям

Бизнес-центр, уклоняющийся от оплаты за вывоз мусора, выявили в Новосибирске

  • 14/05/2025, 18:15
Автор: Артем Рязанов
Бизнес-центр, уклоняющийся от оплаты за вывоз отходов, выявили в Новосибирске
В центре работают более 240 компаний

Работники АО «САХ» выявили крупного неплательщика за вывоз твердых коммунальных отходов. Это оказался бизнес-центр на площади Лыщинского (Карла Маркса, 30), а также расположенные рядом кафе, сообщили в пресс-службе регоператора.

По данным 2ГИС, в центре работает 241 компания. Однако, договор с региональным оператором заключили только два юридических лица. По условиям договоров аренды, управляющая компания бизнес-центра обязана организовать вывоз твердых бытовых отходов и обеспечить предоставление этой услуги арендаторам.

Представители управляющей компании — ООО ОК «ГОРСКАЯ» — заявили, что много лет сотрудничают с другим перевозчиком и показали заключенный договор. В  кафе «Чайхана» сообщили, что выносят мусор на ближайшую контейнерную площадку, но не оплачивают его вывоз.

— Сотрудники «САХ» слышат самые невероятные объяснения того, почему семья из пяти человек платит только за одного, и почему огромный бизнес-центр обещает арендаторам вывезти ТКО, но договор с региональным оператором при этом не заключает годами. Такие факты – нарушения законодательства. Это напрямую влияет на возможности закупать технику, ее ремонтировать, платить зарплату сотрудникам и предоставлять качественную услугу потребителям, — объяснила Елена Игнатовская, начальник отдела обслуживания клиентов «САХ».

После рейда представители УК заявили о готовности заключить соглашение с региональным оператором. В случае если документ не будет подписан регоператор будет требовать заключить его через суд, а также назначить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, осенью прошлого года директор МУП «Спецавтохозяйство» Александр Юнжаков сообщал, что около 123 тысяч абонентов ни разу с момента начала деятельности «САХ» в качестве регоператора за вывоз мусора не платили. Их задолженность составляет 293 млн рублей. Еще 470 млн рублей составляет просрочка абонентов по платежам за вывоз ТКО.

Ранее редакция сообщала о том, что для «Спецавтохозяйства» готовят программу финансового оздоровления.

Источник фото: МУП «САХ»

50

Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ТКО МУП «САХ»


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, российский государственный и политический деятель, председатель Совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Виктор Толоконский: Строительные компании Сибири можно поддержать госзаказами

На фоне падения рыночного спроса другой альтернативы сохранения отрасли сегодня нет
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации в 1990-х в Новосибирске
14/05/25 18:25
Бизнес Власть
Бизнес-центр, уклоняющийся от оплаты за вывоз мусора, выявили в Новосибирске
14/05/25 18:15
Бизнес Власть Право&Порядок
На предприятиях Новосибирска нашли токсичное мясо
14/05/25 18:00
Общество Право&Порядок
В Москве простились с режиссёром из Новосибирска Калерией Кисловой
14/05/25 17:30
Культура
Более 40 тысяч новосибирцев получат иски из-за долгов по капремонту от Фонда ЖКХ
14/05/25 17:00
Власть Общество
«Те, кто не сдал, пойдут на улицы?»: всего 27 детей мигрантов прошли тест для поступления в школы России
14/05/25 16:30
Власть Образование Общество
ГАИ получит полномочия аннулировать права новосибирцев с плохим здоровьем
14/05/25 16:00
Общество
Инфраструктура для «Героев НовоСибири» готова к старту реализации проекта
14/05/25 15:35
Власть
Голосование за благоустройство в НСО: какие объекты лидируют
14/05/25 15:15
Власть
Количество сделок по продаже апартаментов в Новосибирске в апреле упало на 8%
14/05/25 15:00
Недвижимость
Губернатор оценил успехи Маслянинского района в развитии туризма и социальной сферы
14/05/25 14:45
Власть
Детский реабилитационный центр под Новосибирском откроют в 2026 году
14/05/25 14:30
Общество
Валютные облигации превратятся в рублевые с плавающей ставкой
14/05/25 14:15
Бизнес Финансы
ГК «Расцветай» предлагает офисные помещения в удобных для бизнеса локациях
14/05/25 14:05
Недвижимость
Причины гарантийного ремонта мостов назвали в Новосибирске
14/05/25 14:00
Общество
Депутат Сидоренко из Новосибирска получил срок за мошенничество с землей
14/05/25 13:15
Власть Право&Порядок
Более 200 жителей Новосибирской области пострадали в ДТП в апреле
14/05/25 13:00
Общество
Креативная реклама на улицах Новосибирска напомнит о правилах езды на самокатах
14/05/25 12:40
Общество
Руководителей службы судебных приставов Искитима заключили под стражу за взятки
14/05/25 12:15
Общество Право&Порядок
Все концессионные школы снесут в Новосибирске
14/05/25 11:49
Бизнес Власть Образование
Популярное
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка
27/04/25 15:30
Новости компаний
Будущие журналисты представят свои лучшие работы в номинации «ПРОба пера»
14/05/25 12:48
Банк Уралсиб стал партнером праздничных мероприятий к Дню Победы в Белово Кемеровской области
13/05/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатными переводами
12/05/25 11:02
Подвигам сибиряков на фронте и в тылу посвящены работы в конкурсе журналистов
5/05/25 17:47
Банк Уралсиб стал партнером выставки «Победителям посвящается!»
30/04/25 10:25
Банк Уралсиб стал партнером региональных конных соревнований
29/04/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска