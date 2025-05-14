Бизнес-центр, уклоняющийся от оплаты за вывоз мусора, выявили в Новосибирске

Работники АО «САХ» выявили крупного неплательщика за вывоз твердых коммунальных отходов. Это оказался бизнес-центр на площади Лыщинского (Карла Маркса, 30), а также расположенные рядом кафе, сообщили в пресс-службе регоператора.

По данным 2ГИС, в центре работает 241 компания. Однако, договор с региональным оператором заключили только два юридических лица. По условиям договоров аренды, управляющая компания бизнес-центра обязана организовать вывоз твердых бытовых отходов и обеспечить предоставление этой услуги арендаторам.

Представители управляющей компании — ООО ОК «ГОРСКАЯ» — заявили, что много лет сотрудничают с другим перевозчиком и показали заключенный договор. В кафе «Чайхана» сообщили, что выносят мусор на ближайшую контейнерную площадку, но не оплачивают его вывоз.

— Сотрудники «САХ» слышат самые невероятные объяснения того, почему семья из пяти человек платит только за одного, и почему огромный бизнес-центр обещает арендаторам вывезти ТКО, но договор с региональным оператором при этом не заключает годами. Такие факты – нарушения законодательства. Это напрямую влияет на возможности закупать технику, ее ремонтировать, платить зарплату сотрудникам и предоставлять качественную услугу потребителям, — объяснила Елена Игнатовская, начальник отдела обслуживания клиентов «САХ».

После рейда представители УК заявили о готовности заключить соглашение с региональным оператором. В случае если документ не будет подписан регоператор будет требовать заключить его через суд, а также назначить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, осенью прошлого года директор МУП «Спецавтохозяйство» Александр Юнжаков сообщал, что около 123 тысяч абонентов ни разу с момента начала деятельности «САХ» в качестве регоператора за вывоз мусора не платили. Их задолженность составляет 293 млн рублей. Еще 470 млн рублей составляет просрочка абонентов по платежам за вывоз ТКО.

Ранее редакция сообщала о том, что для «Спецавтохозяйства» готовят программу финансового оздоровления.