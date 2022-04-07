Конструкторов пока не впечатляют меры господдержки

Правительство РФ анонсировало новую меру поддержки для реального сектора. Речь идет об увеличении финансирования разработок конструкторской документации на комплектующие изделия для промышленности в рамках импортозамещения.

Ранее для получения гранта от АНО «Агентство по технологическому развитию» разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию конкретного проекта. Теперь это условие снимается. Государство в лице АНО готово выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих.

Такой порядок будет действовать только в 2022 году. Грант составит до 100 млн рублей.

В правительстве РФ рассчитывают, что «это решение даст возможность разработчикам сэкономить время и силы на поиск внебюджетных источников софинансирования и положительно повлияет на темпы реализации конструкторских идей».

Опрошенные Infopro54 представители бизнеса пока относятся к этой мере господдержки скептически. Основатель АО «Гормашэкспорт», конструктор Андрей Степаненко считает, что все будет зависеть от того, кто и какие люди будут вести эту работу.

— АНО «Агентство по технологическому развитию» — это структура ВЭБа. Между тем, судя по информации, опубликованной в начале апреля в «Известиях» со ссылкой на выступление в закрытой части заседания комитета Госдумы по экономической политике аудитора Счетной палаты Дмитрия Зайцева, институты развития за последние несколько лет «освоили» порядка 2 трлн рублей, и реальных результатов эти средства не дали, — говорит Степаненко. — Есть риск, что средства, выделенные на финансирование разработок конструкторской документации, опять уйдут в никуда. Если этим вопросом будут заниматься те же люди, то и результат будет тот же самый.

Собеседник редакции также отметил, что его общение с многочисленными чиновниками в последние месяцы показывает: они вообще не понимают суть проблемы. Не понимают, что сейчас идет речь о восстановлении и создании целых отраслей промышленности, в данном конкретном случае — промышленности по производству комплектующих.

— К примеру, если говорить о нашем предприятии, то мы всю приводную технику и гидравлику закупали в Европе и Америке. Чтобы более-менее перекрыть самую востребованную номенклатуру по комплектующим, нужна долгая и кропотливая работа, — поясняет Степаненко. — Каталоги в 5 тыс страниц просто так не появляются. Это востребованные позиции, и нам сейчас нужно восстанавливать производство, которое обеспечит закрытие этих каталогов. Понимаете масштаб работы?

Кроме того, по его словам, по многим направлениям сумма до 100 млн рублей, выделяемая на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия для промышленности, — это речь ни о чем. За такие средства разработать документацию на целую отрасль промышленности невозможно.

— Самый главный вопрос: а под кого разрабатывать эту документацию? Любое изделие разрабатывается под технологию производства, — подчеркивает Андрей Степаненко. — Вопрос импортозамещения в данном конкретном случае необходимо решать комплексно: разработка документации должна идти в связке с производством, сбытом, сервисом, системой качества и т.д. Сейчас это даже не обсуждается, поэтому я пока оцениваю заявленную меру господдержки только как разговоры.

Директор по развитию конструкторского бюро «РОПАТ» Константин Бессонов сообщил редакции, что к нему уже обращались с предложением принять участие в программе господдержки по развитию импортозамещающих технологий.

— С одной стороны, хорошо, что государство наконец решило озаботиться этим вопросом. Наш проект развивается уже около 30 лет, из них 18 его ведет наша команда специалистов. Мы являемся разработчиками уникальной для России технологии (тяжелые свайные гидромолоты и полноповоротные гидравлические копры), без которой невозможно возведение фундаментов прибрежных морских сооружений, портов, причалов, мостов, освоение шельфовых месторождений. Мы единственные в стране, кто способен проектировать и изготавливать эту технику. Я много лет пытался объяснить высоким чиновникам и руководителям корпораций, как важно в стране развивать собственное производство тяжелых гидромолотов, — комментирует Бессонов. — Сейчас продукция всех мировых производителей тяжелых гидромолотов для РФ закрыта, так как они находятся в недружественных странах. Для нас, вроде бы, открывается горизонт новых возможностей. Но сложность в том, что быстро произвести импортозамещение в нашей сфере, которая подразумевает производство сложнейших, с научной и технологической точки зрения, машин, невозможно. А быстро — это год-два, о которых говорят постановщики задач от государства.

Собеседник редакции поясняет, что сейчас компания работает исключительно на рыночные деньги. Очевидно, что при разработке сложных машин довольно высок риск неудач, они имеют свойство ломаться, разработчики годами испытывают и переосмысливают принятые решения, уточняют технические характеристики. К примеру, «РОПАТ» последние 10 лет в приоритетном порядке работает именно над надежностью своих машин.

— Как в такой ситуации объяснить чиновнику почему у тебя не получилось реализовать поставленную задачу за один год, если у него горизонт планирования исчисляется этим сроком? А если я при этом взял государственные деньги? При всей привлекательности предложения о господдержке при таких вводных довольно сложно выходить из естественного технологического ритма развития бизнес-проекта в интенсивный. Это область очень высоких рисков, — комментирует Константин Бессонов. — Мы с большой опаской смотрим на государственные деньги, так как, когда говорят, что что-то нужно быстро, то чаще всего получается плохо и дорого. Со всеми вытекающими последствиями.

Генеральный директор и собственник Конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков сообщил редакции, что после появления информации об этой мере господдержки, сутки пытался дозвониться до АНО «Агентство по технологическому развитию», но сделать это так и не удалось.

— В АНО не отвечают ни на звонки, ни на электронные письма, так что я думаю, что объявление о этой мере господдержки — это крутой фейк. Никакой поддержки в действительности нет, — заявил он. — Жаль, идея очень хорошая, востребованная предприятиями МСП.

Андрей Степаненко считает, что для реальной поддержки разработок конструкторской документации на комплектующие изделия для промышленности в рамках импортозамещения необходимо заменить людей, которые принимают решения.