На Западно-Сибирской железной дороге резко выросли объемы погрузки

По оперативной информации погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – марте 2022 года превысила 6,2 млн тонн, что на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций

Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В том числе за первый квартал было погружено:

— каменного угля — 3,8 млн тонн (на 32,1% больше, чем в январе – марте 2021 года);

— зерна — 364 тыс. тонн (+40,6%);

— нефти и нефтепродуктов — 286 тыс. тонн (+47,5%);

— метизов — 92 тыс. тонн (+18,6%);

— цемента — 69,4 тыс. тонн (+33,2%);

— черных металлов — 53,9 тыс. тонн (+24,8%).

В начале марта генеральный директор транспортно-логистической компании ООО «Агент-Контейнер», руководитель комитета по транспорту и логистике Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Колодаев рассказывал, что еще до событий февраля-марта планировалось, что рост рынка контейнерных перевозок в 2022 году составит 11%, в основном за счет развития евразийского транзита. Главным трендом был рост перевозки контейнеров по ж/д через порты Дальнего Востока в Европу, а также в Забайкальск, рост интернет-торговли и оптимизация логистических схем розничных операторов. Рост также должна была обеспечить модернизация существующих и открытие новых производство крупных экспортеров: нефтехимия, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность.