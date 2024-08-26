Контактная сеть трамваев оборвалась в Новосибирске

В Новосибирске на улице Блюхера произошла авария: остановились шесть трамваев, которые направлялись в сторону площади Маркса. Как сообщают очевидцы, причина происшествия — обрыв проводов контактной сети на перекрёстке с улицей Ватутина.
Сейчас специалисты устраняют последствия аварии и выясняют причину обрыва.
Стоит отметить, что часть улицы Блюхера, по данным 2ГИС, перекрыта на ремонт до 27 августа.
Кроме того, системы отслеживания общественного транспорта сообщают о проблемах с движением трамваев №2 и №16 в противоположном направлении — на улице Покрышкина.
Ранее редакция сообщала о том, что огромная пробка сковала Бердское шоссе под Новосибирском. Длина пробки порядка 10 километров.
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