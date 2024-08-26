Мэр Максим Кудрявцев предложил к Новосибирскому союзу архитекторов обсудить концепцию «Город без окраин»

С 26 по 28 августа проходят «Дни архитектуры в Новосибирске-2024». Событие посвящено 90-летию Новосибирского союза архитекторов.
По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, настало время развивать все районы Новосибирска равномерно.
— Предлагаю профессиональному сообществу обсудить концепцию «Город без окраин» и взять такой подход за основу развития и благоустройства территорий. Неважно, где находится двор, жилой массив и район – он должен быть благоустроенным и комфортным для проживания. Интересы жителей должны учитываться в первую очередь, — отметил глава города.
Максим Кудрявцев подчеркнул, что на удаленных от центра территориях необходимо одновременно развивать дорожно-транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру, проводить благоустройство и озеленение.
При этом комплексного подхода придерживаются власти и в вопросе озеленения города. В пресс-службе мэрии города сообщили, что разработана концепция создания водно-зелёного каркаса Новосибирска, цель которого – улучшить экологию, микроклимат и качество жизни в городе. Концепция предусматривает развитие прибрежных территорий Оби, а также малых рек и озёр, благоустройство зелёных зон у водоёмов.
Мэр города сказа, что во всех этих начинаниях рассчитывает на поддержку экспертного сообщества.
— Именно архитекторы представляют новые смелые идеи, новаторские подходы и передовой опыт.
Фото предоставлены пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов
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