Огромная пробка сковала Бердское шоссе под Новосибирском

На Бердском шоссе образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщают водители Новосибирска.

Длина ее составляет примерно 10 километров между Бердском и Академгородком.

По информации пользователей сервиса «2ГИС», на дороге образовались пробки в обе стороны. Особенно серьёзные проблемы возникли у большегрузного транспорта.

Пробка на Бердском шоссе растянулась от Агролеса до Русской.

Многие новосибирцы выражают свое негодование в сервисе.

– Кто-нибудь продаёт машину поближе к концу пробки? – Зачем фуры едут левой полосой, если их не пускают? – В сторону Искитима-то что не так?

Водители выбирают альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов на дорогах. А это создает еще больше трудностей в движении.

Ранее редакция сообщала о том, что огромные пробки сковали трассы в Новосибирской области.