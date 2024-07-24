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Огромная пробка сковала Бердское шоссе под Новосибирском

  • 24/07/2024, 16:15
Автор: Артем Рязанов
Огромная пробка сковала Бердское шоссе под Новосибирском
Длина пробки порядка 10 километров.

На Бердском шоссе образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщают водители Новосибирска.

Длина ее составляет примерно 10 километров между Бердском и Академгородком.

По информации пользователей сервиса «2ГИС», на дороге образовались пробки в обе стороны. Особенно серьёзные проблемы возникли у большегрузного транспорта.

Пробка на Бердском шоссе растянулась от Агролеса до Русской.

Многие новосибирцы выражают свое негодование в сервисе.

– Кто-нибудь продаёт машину поближе к концу пробки?

– Зачем фуры едут левой полосой, если их не пускают?

– В сторону Искитима-то что не так?

Водители выбирают альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов на дорогах. А это создает еще больше трудностей в движении.

Ранее редакция сообщала о том, что огромные пробки сковали трассы в Новосибирской области.

Источник фото: 2ГИС

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : пробка Бердское шоссе


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