Огромная пробка сковала Бердское шоссе под Новосибирском

На Бердском шоссе образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщают водители Новосибирска.
Длина ее составляет примерно 10 километров между Бердском и Академгородком.
По информации пользователей сервиса «2ГИС», на дороге образовались пробки в обе стороны. Особенно серьёзные проблемы возникли у большегрузного транспорта.
Пробка на Бердском шоссе растянулась от Агролеса до Русской.
Многие новосибирцы выражают свое негодование в сервисе.
– Кто-нибудь продаёт машину поближе к концу пробки?
– Зачем фуры едут левой полосой, если их не пускают?
– В сторону Искитима-то что не так?
Водители выбирают альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов на дорогах. А это создает еще больше трудностей в движении.
Ранее редакция сообщала о том, что огромные пробки сковали трассы в Новосибирской области.
Источник фото: 2ГИС
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