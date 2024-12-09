Контрабанда табачной продукции отнимает у бюджета 100 млрд рублей в год

Нелегальный оборот табачных и никотиносодержащих изделий, включая контрафакт и контрабанду, за последнее десятилетие в России вырос с 1% до 12%-13%, хотя в текущем периоде наметилась тенденция к его снижению. Об этом говорили представители федеральных и региональных органов власти на круглом столе «Региональный рынок табачных изделий. Эффективные инструменты борьбы с контрафактом», который состоялся на межрегиональном форуме «Дни ритейла в Сибири».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал, что общее поступление в бюджет РФ по акцизам на табак составляет почти 800 миллиардов рублей.

— Если ориентироваться на данные статистики — с 12,5% контрафакта мы теряем каждый год 100 миллиардов рублей, — уточнил Рябухин.

Решить проблему контрафакта может увеличение штрафов в 10-кратном размере за правонарушения правил продажи, производства и оборота алкогольной и табачной продукции – эту меру активно обсуждают парламентарии.

Заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Андрей Мешков добавил, что в ближайшее время начнет работать международная отраслевая рабочая группа России с Республикой Беларусь, где будут обсуждать проблемы распространения нелегальной продукции и принимать меры по пресечению негативных тенденций.

Менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин отметил, что нелегальный табак в основном распространяют через интернет-ресурсы, блокировать которые можно только по решению суда. В связи с этим Трошкин предложил разработать механизмы внесудебной блокировки, как это установлено для алкоголя.

Заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза России Ирина Федина напомнила, что с 1 января 2025 будут индексированы минимальные цены на табачную никотинсодержащую продукцию. На следующий год министерство устанавливает единую минимальную цену на табачную продукцию в размере 135 рублей. Повышение составит 4,5% на никотинсодержащую продукцию с нагреваемым табаком на стике до 22 рублей. Также будут проиндексированы цены на жидкости для вейпов на 5%.

По данным НЦК «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», доля незаконного оборота табачной продукции в РФ в настоящий момент снизилась и составляет 10,8% и 11,4%. За весь период исследований, проводимых с конца 2021 года, это минимальный уровень незаконного оборота табачной продукции. При этом в Новосибирской области зафиксировано двукратное снижение — до 4,4%. Это самое значительное снижение среди регионов Сибири.

Ранее редакция сообщала, что склады с паленым алкоголем и сигаретами нашли на левом берегу Новосибирска.