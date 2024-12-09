В Новосибирской области открыто более 36 тысяч вакансий

По итогам ноября в Новосибирской области открыто 36,1 тыс вакансий, сообщили аналитики hh.ru. При этом больше всего искали рабочих (23% от всех вакансий), специалистов в сфере продаж и обслуживания клиентов (20%), производства, транспорта и логистики (16%), строительства и недвижимости (14%), а также домашнего и обслуживающего персонала (12%).

Меньше всего вакансий открыто для работников розничной торговли (10%), а также административного персонала, специалистов сферы информационных технологий» и медицинских работников (по 6%).

Спрос на специалистов по страхованию за год вырос на 74%, на административный персонал и кадры из высшего и среднего менеджмента — на 25%. Чуть меньше (на 16%) увеличился спрос на работников из сферы стратегии и инвестиций, науки и образования (+15%), автомобильного бизнеса (+12%), обслуживающий персонал (+11%).

Отмечается, что за год сократилось количество вакансий для специалистов из сферы HR (-27%), закупок (-14%), сельского хозяйства (-13%), маркетинга, рекламы, PR (-12%), информационных технологий (-11%).

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на начало ноября в регионе на одного незанятого человека приходилось 4,6 вакансии.

Напомним, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 16,6% или на 3158 рублей и по итогу составит 22 440 рублей. В Новосибирской области с учётом районного коэффициента (1,25) итоговая сумма составит 28 050 рублей. В текущем году минимальная зарплата в регионе составляет 19 242 рублей в месяц. При этом, десять лет назад она была всего 5 554 руб.

Напомним, в соответствии с распоряжением главы государства к 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Таким образом минимальная зарплата вырастет более чем в два раза по сравнению с 2023 годом.

Ранее редакция сообщала, что главы двух районов Новосибирска заявили о дефиците дорожных рабочих.