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Концессионная баня в Новосибирске за год приняла более 12 тысяч льготников

  • 09/12/2024, 10:30
Автор: Юлия Данилова
Концессионная баня в Новосибирске за год приняла более 12 тысяч льготников
Комиссия мэрии оценила, как московские инвесторы соблюдают условия банной концессии

Департамент инноваций Новосибирской области провел проверку соблюдения концессионного соглашения ООО «Сандуны Новосибирск». Как отмечается в акте комиссии, концессионер соблюдает требование о продоставлении не менее одного дня в неделю для помывки льготной категории граждан. С начала 2024 года этой льготой воспользовались более 12,7 тысяч человек.

На объекте завершены строительно-монтажные работы по установке лифта с первого на мансардный этаж. На момент проверки разрешение на его эксплуатацию не получено. Мансардный этаж не эксплуатируется, в помещениях здания деятельность третьих лиц не осуществляется.

—  Замечания у проверяющих к порядку эксплуатации объекта отсутствуют. У концессионера также отсутствует задолженность по уплате концессионной\арендной платы, —  подчеркивается в заключении.

Напомним, банные концессии мэрия Новосибирска реализует с 2011 года. В 2015 году муниципалитет подписал соглашение с дочерней компанией московских «Сандуновских бань» — ООО «Сандуны Новосибирск». Первоначально вклад в реконструкцию должен был составить 140 млн рублей, но из-за необходимости проведения реконструкции с воссозданием исторического облика легендарных московских «Сандунов» расходы концессионера увеличились до 240 млн рублей. В 2018 году банный комплекс принял первых посетителей.  Как отмечали в мэрии, комплекс способен обслужить до 1000 человек в день. Общая площадь после реконструкции — около 3000 кв. м.

Ранее редакция рассказывала о результатах проверки комиссией мэрии еще двух концессионных бань. Комиссия обнаружила, что они разваливаются.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : концессия банки новосибирска


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