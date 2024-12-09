Концессионная баня в Новосибирске за год приняла более 12 тысяч льготников

Департамент инноваций Новосибирской области провел проверку соблюдения концессионного соглашения ООО «Сандуны Новосибирск». Как отмечается в акте комиссии, концессионер соблюдает требование о продоставлении не менее одного дня в неделю для помывки льготной категории граждан. С начала 2024 года этой льготой воспользовались более 12,7 тысяч человек.

На объекте завершены строительно-монтажные работы по установке лифта с первого на мансардный этаж. На момент проверки разрешение на его эксплуатацию не получено. Мансардный этаж не эксплуатируется, в помещениях здания деятельность третьих лиц не осуществляется.

— Замечания у проверяющих к порядку эксплуатации объекта отсутствуют. У концессионера также отсутствует задолженность по уплате концессионной\арендной платы, — подчеркивается в заключении.

Напомним, банные концессии мэрия Новосибирска реализует с 2011 года. В 2015 году муниципалитет подписал соглашение с дочерней компанией московских «Сандуновских бань» — ООО «Сандуны Новосибирск». Первоначально вклад в реконструкцию должен был составить 140 млн рублей, но из-за необходимости проведения реконструкции с воссозданием исторического облика легендарных московских «Сандунов» расходы концессионера увеличились до 240 млн рублей. В 2018 году банный комплекс принял первых посетителей. Как отмечали в мэрии, комплекс способен обслужить до 1000 человек в день. Общая площадь после реконструкции — около 3000 кв. м.

Ранее редакция рассказывала о результатах проверки комиссией мэрии еще двух концессионных бань. Комиссия обнаружила, что они разваливаются.