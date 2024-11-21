Склады с паленым алкоголем и сигаретами нашли на левом берегу Новосибирска

Сотрудники УМВД России по Новосибирску нашли два склада с нелегальным алкоголем и сигаретами в Кировском районе Новосибирска.
Один из «схронов» был на улице 3-й Памирский микрорайон и принадлежал 51-летнему жителю города. Там находился алкоголь без акцизных марок.
— Выяснилось, что задержанный хранил водку различных наименований для последующей продажи на территории Новосибирской области. Из незаконного оборота полицейские изъяли 28 тысяч литров алкоголя общей стоимостью 7 миллионов 800 тысяч рублей, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.
Также полиции удалось установить еще один склад, расположенный на улице Сибиряков-Гвардейцев. 42-летний новосибирец продавал паленые сигареты.
— Из арендованного подозреваемым помещения сотрудники полиции изъяли сигареты различных марок в количестве 96,5 тысяч пачек общей стоимостью свыше 12 миллионов 400 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
Этикетки и образцы табака с алкоголем направлены на исследование. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов поставки контрафактной продукции.
Ранее редакция сообщала о том, что четверо новосибирцев изготовили более 8 тысяч литров нелегального алкоголя.
Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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