Контрактник из Краснозерского района Никита Павлович погиб в зоне СВО

Боец из Краснозерского района Никита Павлович погиб в зоне СВО. Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит».

Когда именно погиб боец не сообщается.

Парень в 2020 году окончил школу, а после срочной службы подписал контракт.

Никита являлся активным участником военно-патриотического клуба «Граница».

– Неоднократно становился призером и победителем школьных и муниципальных соревнований, – говорится в сообщении.

Напомним, что боец из Искитима Никита Бедарев погиб в зоне проведения спецоперации. Он был контрактником. Ему было всего 22 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб житель Венгеровского района Новосибирской области.