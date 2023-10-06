В зоне СВО погиб житель Венгеровского района Новосибирской области

8 октября 2023 года в Венгеровском районе состоится прощание с Равилем Базыровым. Он погиб 19 сентября 2023 года в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба района в Вконтакте.

Подписал ли он контракт или был в числе мобилизованных неизвестно.

Родился Равиль Базыров в 1988 году.

Прощание будет проходить в селе Воробьево. Начало траурного митинга в 13:30.

Напомним, что в зоне СВО погиб житель города Обь Андрей Аникеев. В этом году он подписал контракт. Погиб 24 сентября.