Иномарка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске

29-летний водитель Toyota Carolla сбил 10-летнюю девочку в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

― Водитель двигался по улице Петухова и в пути следования, напротив дома № 4, не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, ― говорится в сообщении.

Девочка была доставлена в лечебное учреждение.

Напомним, накануне жесткая авария произошла в Искитимском районе. Неудачный обгон стал причиной смерти одного из водителей. В результате автоаварии 24-летний водитель Дэу скончался на месте происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что 82-летний водитель сбил школьницу на зебре в Новосибирске.