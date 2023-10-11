Новосибирские таможенники изъяли из оборота более 600 отмычек

С начала 2023 года сибирские таможенники обнаружили в международных посылках более 600 отмычек. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

— Чаще всего такие товары российские получатели заказывают из Китая, — отметили в сообщении.

По закону такие предметы нельзя перемещать через границу без специального разрешения. В связи с этим отмычки были изъяты.

— В действиях адресатов посылок усматриваются признаки незаконного оборота специальных технических средств, — добавили в Сибирской таможне.

Сведения о получателях переданы правоохранительным органам для принятия процессуальных решений.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю два шокера и ножа изъяли в новосибирском аэропорту Толмачево.