Контрактник-пауэрлифтер из Оби Андрей Аникеев погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб самый житель города Обь Андрей Аникеев. Об этом сообщает «Новосибирск скорбит» в Вконтакте.

В этом году он подписал контракт. Погиб 24 сентября. Был стрелком первой минометной батареи.

Отмечается, что он участвовал в чеченской компании и был награждён медалью «За отвагу».

Аникеев занимался пауэрлифтингом, выступал на соревнованиях различного уровня.

В Оби у Аникеева остались мать, жена и 11-летний сын.

Ранее редакция сообщала о том, что всего два дня после дня рождения прожил боец СВО из Куйбышевского района.