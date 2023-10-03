Контрактник-пауэрлифтер из Оби Андрей Аникеев погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб самый житель города Обь Андрей Аникеев. Об этом сообщает «Новосибирск скорбит» в Вконтакте.
В этом году он подписал контракт. Погиб 24 сентября. Был стрелком первой минометной батареи.
Отмечается, что он участвовал в чеченской компании и был награждён медалью «За отвагу».
Аникеев занимался пауэрлифтингом, выступал на соревнованиях различного уровня.
В Оби у Аникеева остались мать, жена и 11-летний сын.
Ранее редакция сообщала о том, что всего два дня после дня рождения прожил боец СВО из Куйбышевского района.
Фото со страницы «Новосибирск скорбит» в Вконтакте
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