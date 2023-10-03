День грибника отмечают в Новосибирске любители тихой охоты

3 октября празднуют Всемирный день грибника. Статус официального праздника День грибника еще не получил, но это не огорчает любителей тихой охоты.

Праздник как раз выпадает на осенние денечки, когда грибная пора в самом разгаре.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» грибники начали делится поздравлениями и выкладывать результат своей охоты.

— Пусть небольшая непогода, всегда оборачивается, большой грибной удачей, а дорога в лес и обратно, всегда будет лёгкой!!! — И вас поздравляю с днем грибника!!! Полных корзин!!

Как рассказывают грибники год выдался удачным на улов.

Грибы — это одна из наибольших и разнообразнейших групп живых организмов, ставшая неотъемлемой частью всех водных и наземных экосистем. На Земле существует от 100 до 250 тысяч, а по некоторым оценкам до 1,5 миллионов видов грибов.

Ранее редакция сообщала о том, что грибники из Новосибирска встретили мумию, зомби и смерть с косой.