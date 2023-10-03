Масштабную проверку систем оповещения проведут в Новосибирской области

В Новосибирской области 4 октября проведут проверку систем оповещения населения. Гражданам будет подан сигнал «Внимание всем!». Акция пройдет по всей стране, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

— Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещён информацией по безопасности. Всё это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней, — сообщили в ведомстве.

МЧС России просит жителей региона сохранять спокойствие.

Сигнал «Внимание всем!» подается с целью привлечения внимания жителей об угрозе нападения противника, а также при аварии, катастрофе или стихийном бедствии. Он подается как способом включения сирен, громкоговорящей связи, телерадиовещания, так и путем прерывистых гудков транспортных и других средств.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели вытащили щенка с перебитыми лапками из-под плит в Новосибирске.