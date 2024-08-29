Контрактник заработал полмиллиона, чтобы погасить долг по алиментам

В Мошково военный закрыл задолженность по алиментам благодаря службе по контракту. Известно, что у него не было постоянного места работы и имущества, которое можно было бы арестовать.

В ноябре 2023 года сибиряк заключил контракт на прохождение службы и сообщил об этом судебным приставам. С его дохода стали удерживать до 50% на погашение долга.

В августе он сам погасил остаток задолженности в размере 320 тысяч рублей перед своей совершеннолетней дочерью и оплатил исполнительский сбор в размере 40,5 тысяч рублей.

После этого исполнительное производство прекратили в связи с фактическим исполнением требований.

Ранее редакция сообщала о том, что алиментщице из Новосибирска пришлось пойти работать, чтобы заплатить 2 млн рублей.