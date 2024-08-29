Тягач снес шесть автомобилей около аэропорта Новосибирска

Водитель тягача протаранил пять автомобилей около кафе на проспекте Мозжерина, рядом с аэропортом Толмачёво.

– Всего ехала колонна из 6 машин, пятеро уехали, а этот остался и натворил дел, – говорится в сообщении паблика АСТ-54.

По словам свидетелей инцидента, виновник был пьян и пытался развернуться через сплошную полосу. Под удар попало несколько автомобилей.

В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

– По предварительной информации, в ДТП повреждены 6 транспортных средств, в настоящее время сведения о пострадавших не поступали, – отметило ведомство.

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