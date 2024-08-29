В Новосибирске растет предложение на рынке новостроек и цена квадратного метра

В августе цена квадратного метра в новостройке Новосибирска, по сравнению с июлем увеличилась на 2,7% до 149 000 рублей, а объем доступных предложений на рынке вырос на 7,3%, констатировали аналитики Яндекс Недвижимости. Средняя полная стоимость строящейся квартиры на первичном рынке Новосибирска по итогам августа составляет 7,1 млн рублей, а средняя площадь — 47,7 кв.м.

В целом. Квадратный метр в августе прибавил к цене 0,4% до 166 000 р/кв.м. В половине российских мегаполисов. Значительнее всего цены опустились в Уфе, Омске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Самаре.

В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек увеличилось на 10,3% относительно июля, а средняя площадь квартир в новостройках, выставленных на продажу, относительно июля сократились на 3%.

По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, за июль Новосибирская область потеряла 4 позиции в рейтинге субъектов РФ по количеству проданных квартир в новостройках. В рейтинге агрегатора ДОМ.РФ по итогам июня 2024 года регион занимал 8 позицию с показателем 2 714 квартир, проданных в новостройках за месяц, в июле с показателем 852 квартиры опустился на 12 место рейтинга.

ДОМ.РФ также опубликовал топ-20 ЖК Новосибирска по числу проданных жилых помещений. Лидерами по числу успешных ЖК стали компании «Брусника», «КПД ГАЗСТРОЙ», «ВИРА», «Энергомонтаж» и «СОЮЗ». В число застройщиков, у которых в рейтинг попал только один жилой комплекс из портфеля строящихся объектов, вошли: СМСС, «Концерн Сибирь», «Эталон» (Санкт-Петербург), СССР, «Проспект», «Первый Строительный Фонд» и ГК «Поляков».

— Если добавить продажи апартаментов, то в число лидеров войдут проекты FREEDOM (31 продажа) и «Аэрон» (29 реализованных апартаментов), — комментирует Николаев. — Данный срез за один месяц не отражает картины в целом, например, в числе лидеров нет ЖК от ГК «Расцветай», которая идет на 2 месте по числу проданных квартир в регионе за 7 месяцев, но компании из рейтинга ДОМ.РФ чуть лучше подготовились к отмене льготной ипотеки.

Общее число квартир и апартаментов в новостройках в базе агрегатора «Нмаркет.Про» увеличилось с марта 2024 года с 12 до 15 тысяч. В 25,6% из них квадрат продается по цене 100-125 тысяч рублей, в 23,1% — свыше 175 тысяч рублей, в 22,9% — от 150 до 175 тысяч рублей. В 20,8% — от 125 до 150 тысяч рублей.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о перспективах сдачи строящихся домов в Новосибирске.