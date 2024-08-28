Алиментщице из Новосибирска пришлось пойти работать, чтобы заплатить 2 млн рублей

После беседы с приставом и отбывания наказания, 43-летняя женщина официально трудоустроилась и выплачивает алименты на содержание несовершеннолетних детей. Долг перед детьми у женщины превысил 2 миллиона рублей.
В прошлом году за неуплату алиментов ее привлекли к административной ответственности, и суд назначил ей 20 часов обязательных работ.
После выполнения наказания на приеме у пристава ей сказали, что в следующий раз ее привлекут к уголовной ответственности. В тот же день женщина стала искать работу через центр занятости, получила пособие по безработице, а вскоре официально трудоустроилась.
– Судебные приставы-исполнители получили информацию о трудоустройстве гражданки. Теперь мальчик, которому 15 лет, и девочка 13 лет уже более полугода получают деньги от лишенной прав родительницы, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Она периодически приходит к приставу и рассказывает о своей работе. Благодаря алиментам опекуны соберут детей в школу вовремя.
По словам женщины, она намерена закрыть долг перед детьми.
Ранее редакция сообщала о том, что отец вспомнил о сыне после его гибели на СВО — теперь он требует компенсацию.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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