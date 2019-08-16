«Ситроникс» внедряет цифровые технологии на улицах Новосибирска

1 сентября завершается благоустройство сквера на ул. Кошурникова. Здесь заработают бесплатный WiFi, интеллектуальная система видеонаблюдения, «умное» освещение с функцией контроля интенсивности и терминалы связи с экстренными службами. За цифровизацию парка отвечает АО «СИТРОНИКС», передает пресс-центр мэрии.

— Интеллектуальная система освещения реагирует на окружающую среду и контролирует расход энергии. Терминалы экстренной связи помогают в случае происшествия мгновенно получить помощь, а настраиваемые сценарии цветового сопровождения — привлечь внимание и показать выходы эвакуации в случае ЧС. «Умная» система видеонаблюдения распознает нарушителей, замечает оставленные без присмотра вещи и оповещает полицию. Цифровизация городской среды — это комфорт и безопасность жителей, — отметил Алексей Марухин, президент АО «Ситроникс».

Весной 2019 года АО «СИТРОНИКС» совместно с мэрией города Новосибирска на Международном форуме-выставке «Городские технологии» подписали соглашение по внедрению «умных» технологий в инфраструктуру города. Совместно с городом компания работает над созданием единой платформы управления городским хозяйством и реализацией дорожной карты проекта «Умный город». В его рамках на территории города Новосибирска в настоящее время реализуются пилотные проекты: «Интеллектуальная система регулирования транспортными потоками на ул. Станционной», «Умные остановки» и «Умная школа».

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