«Ситроникс» внедряет цифровые технологии на улицах Новосибирска

1 сентября завершается благоустройство сквера на ул. Кошурникова. Здесь заработают бесплатный WiFi, интеллектуальная система видеонаблюдения, «умное» освещение с функцией контроля интенсивности и терминалы связи с экстренными службами. За цифровизацию парка отвечает АО «СИТРОНИКС», передает пресс-центр мэрии.
— Интеллектуальная система освещения реагирует на окружающую среду и контролирует расход энергии. Терминалы экстренной связи помогают в случае происшествия мгновенно получить помощь, а настраиваемые сценарии цветового сопровождения — привлечь внимание и показать выходы эвакуации в случае ЧС. «Умная» система видеонаблюдения распознает нарушителей, замечает оставленные без присмотра вещи и оповещает полицию. Цифровизация городской среды — это комфорт и безопасность жителей, — отметил Алексей Марухин, президент АО «Ситроникс».
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