Контролеры спасли учителя, которая упала в обморок в новосибирской электричке

Подвигом контролеров-кассиров компании «Экспресс-пригород» гордятся их коллеги. Профессиональные действия, не растерявшихся в сложной ситуации, железнодорожников спасли жизнь сельского педагога.

― В поезд 12 школьников и их учитель сели на станции Дорогино. Классы и педагог направлялись в Искитим. Проезжая остановочную платформу 65 км, машинист поезда сообщил по громкой связи о необходимости оказания медпомощи во втором вагоне. Контролеры-кассиры Наталья Петрова и Семён Левчук, проводившие проверку билетов у пассажиров, незамедлительно направились на место ЧП, ― сообщается на официальном сайте «Экспресс-пригорода».

Там они увидели лежащую без сознания женщину и учеников, которые в панике звонили мамам и папам по мобильным телефонам.

Контролеры, общаясь по телефону с диспетчером скорой, смогли оказать первую помощь учительнице. Женщину на станции Бердск передали бригаде медиков.

Напуганных ребят высадили в Искитиме и предали в руки встречающих родителей.

– Сотрудники пригородной пассажирской компании обладают не только высокими профессиональными, но и, в первую очередь, человеческими качествами, которые позволяют не оставаться равнодушными к судьбе каждого пассажира, – прокомментировал руководитель АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин.

Отважных проводников обещали поощрить от лица Западно-Сибирской железной дороги.

К сожалению, не в каждом электропоезде встречаются такие отзывчивые сотрудники или пассажиры. Недавно мы рассказывали историю новосибирской студентки, которая упала в обморок в электричке и ей никто не помог. Девушка без сознания проехала несколько остановок.