Тротуары на площади Маркса в Новосибирске превратились в каток

Жители Новосибирска жалуются на плохое содержание тротуаров в городе. После выпавшего накануне снега, пришла оттепель, а затем чуть-чуть подморозило. Погода за окном чудесная, но не для тех, кто передвигается пешком.

― Шла от метро на Маркса воль улицы Ватутина. Там практически сразу можно обувать коньки. Бабушки жмутся ближе к стенам зданий и домов, молодежь проверяет на льду прочность своих ботинок. Пока дошла до перекрестка с Немировича-Данченко я упала три раза, пару раз успела подхватить под руку нескольких пенсионерок. Дорожка вообще ничем не посыпана, переливается на солнце, как зеркало. Можно посочувствовать девушкам на шпильках, они очень медленно и аккуратно маневрировали по тротуару, ― рассказала Infopro54 Марина, жительница Новосибирска.

Похожая ситуация сегодня наблюдалась и в других частях города. Некоторые люди даже из подъезда боятся выйти.

На сайте мэрии города 29 ноября появилась памятка по безопасности на льду. Чиновники предупреждают жителей о ЧП на замерзающих водоемах, но в целом несколько пунктов вполне подходят и для рекомендаций по городу.

― Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Убедительная просьба к родителям не отпускать детей на лед без присмотра, ― говорится на сайте администрации.

Сюда можно также добавить предупреждения для пожилых людей и горожан, которые торопятся на работу или домой, ускоряя шаг на опасных тротуарах.

Напомним, что ранее губернатор Андрей Травников раскритиковал состояние тротуаров в Новосибирске.

Пожаловаться на плохую уборку улиц и содержание дорог можно по телефону 051. Диспетчеры ЕДДС передают информацию в подведомственные организации, тем, кто закреплен за уборкой конкретной территории, и держат на контроле ее выполнение.