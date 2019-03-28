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Надежда Болтенко будет защищать права новосибирских детей

За ее назначение омбудсменом проголосовали 56 депутатов регионального парламента.
  • 28/03/2019, 12:33
Автор: Евгения Серёгина
Надежда Болтенко будет защищать права новосибирских детей
Отсутствие альтернативы на пост уполномоченного не является нарушением.

— В соответствии с законодательством в области был объявлен конкурс по выбору уполномоченного по правам ребенка. В установленный срок поступило предложение от одного кандидата — Надежды Болтенко. Согласно требованию федерального законодательства, кандидатура Болтенко прошла согласование с уполномоченным по правам ребенка РФ, — сообщил на мартовской сессии регионального парламента первый зампредседателя заксобрания Андрей Панферов.

Он заявил, что у Надежды Болтенко есть необходимый для этой должности опыт работы. Защита прав детей и охрана их здоровья, содействие совершенствованию законодательства в семейной политике являются приоритетами работы НООО «Союз женщин Новосибирской области», который она возглавляет с 2009 года.

— Отсутствие альтернативы на пост уполномоченного не является нарушением. Конкурс проведен в соответствии с федеральным законодательством. Все заданные Надежде Николаевне вопросы нашли ответы, — добавил Панферов.

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Депутат Андрей Жирнов (КПРФ) напомнил коллегам, что он плотно работал с Надеждой по спасению школы №74, расположенной в Заельцовском районе.

— Школу не закрыли, и за это ей благодарны педагогический коллектив и родители учеников. В этих стенах часто звучит вопрос: «Зачем нужен омбудсмен?области» Я бы хотел, чтобы богатый политический и административный опыт Надежды Николаевны помог поднять статус уполномоченного на очень высокий уровень, чтобы ни у кого не было вопросов, зачем эта должность нужна, — заявил Жирнов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области, благодаря усилиям и работе экс-омбудсмена Любови Зябревой, подобных вопросов и раньше не было.

— Опыт и активная позиция Надежды Николаевны только закрепят уверенность в необходимости этой должности, — подчеркнул губернатор.

Для голосования за Надежду Болтенко было выдано 63 бюллетеня. После подсчета голосов оказалось, что за ее назначение проголосовали 56 депутатов, один бюллетень оказался недействительным.

Надежду Болтенко на должность уполномоченного по правам ребенка выдвинула Общественная палата Новосибирской области. Со 2 октября 2018 года она работает в должности заместителя руководителя администрации губернатора Новосибирской области и правительства региона. До 1 октября четыре года представляла область в Совете Федерации РФ от правительства региона. До этого десять лет занимала кресло спикера горсовета Новосибирска.

В полномочия детского омбудсмена входит защита прав и законных интересов детей, контроль за их соблюдением, а также совершенствование местного законодательства в этой сфере. Срок полномочий детского омбудсмена — пять лет. С момента создания института в Новосибирской области — с 2014 года — эту должность занимала Любовь Зябрева.

Фото: с сайта Союза женщин Новосибирской области

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