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Суд продлил меру пресечения директору ЖСК «НСК-Инвест» Сергею Степанову

  • 17/04/2023, 11:24
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Суд продлил меру пресечения директору ЖСК «НСК-Инвест» Сергею Степанову
Он будет содержаться под стражей до 16 июня.

– Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 11 апреля 2023 продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 июня 2023 года в отношении Степанова С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что СК России по Новосибирской области  возбудило уголовное дело по сообщению о хищении неустановленными лицами из числа руководства ЖСК «НСК-Инвест» денежных средств граждан — участников долевого строительства многоквартирного дома N 162/1 по улице Добролюбова в Новосибирске в размере не менее 84 млн. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен директор строительной организации, который подозревается в хищении денежных средств дольщиков.

 

Ранее редакция сообщала о том, что директор «НСК-Инвест» Сергей Степанов остается под стражей.

Фото с страницы Управления Судебного департамента в Новосибирской области в ВКонтатке

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело Сергей Степанов обманутые дольщики застройщики Новосибирска


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