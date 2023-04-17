Суд продлил меру пресечения директору ЖСК «НСК-Инвест» Сергею Степанову

– Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 11 апреля 2023 продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 июня 2023 года в отношении Степанова С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по сообщению о хищении неустановленными лицами из числа руководства ЖСК «НСК-Инвест» денежных средств граждан — участников долевого строительства многоквартирного дома N 162/1 по улице Добролюбова в Новосибирске в размере не менее 84 млн. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен директор строительной организации, который подозревается в хищении денежных средств дольщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что директор «НСК-Инвест» Сергей Степанов остается под стражей.