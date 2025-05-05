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Копилки, сейфы и не только: где сибиряки хранят наличные

  • 05/05/2025, 13:15
Копилки, сейфы и не только: где сибиряки хранят наличные
Большинство граждан предпочитают не держать дома крупные суммы

Согласно результатам исследования, проведенного ВТБ, значительная часть жителей Сибири предпочитает держать деньги в физической форме. Однако более половины респондентов выразили готовность доверить свои накопления финансовым организациям, если им будут предложены привлекательные процентные ставки по депозитам, а также гарантии сохранности и защиты средств. Как правило, речь идет о суммах, не превышающих 30 тысяч рублей.

Среди сибиряков, предпочитающих хранить наличные дома, 19% используют сейфы, 29% – копилки, а 20% прячут деньги в книгах. Небольшая часть опрошенных (12%) прибегает к тайным карманам в одежде, а 6% следуют традициям, размещая деньги под матрасом. Встречаются и более оригинальные способы хранения: за картинами, среди кухонной утвари, в электронике, под полом, внутри игрушек и детских вещей, а также в ванной комнате.

Большинство россиян предпочитают не держать дома крупные суммы: от 5 до 30 тысяч рублей (более 40% опрошенных) или от 30 до 100 тысяч рублей (более 30% респондентов). Главным преимуществом хранения наличных дома респонденты считают легкий и быстрый доступ к деньгам.

В качестве альтернативы, накопительный счет предоставляет возможность мгновенного доступа к средствам, позволяя вносить и снимать деньги без потери накопленных процентов. Многие используют его как удобный «электронный кошелек» для повседневных трат, который, к тому же, приносит дополнительный доход.

Дмитрий Володин, руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ, отметил, что привлекательные ставки по банковским продуктам стимулируют россиян переводить свои сбережения из «копилок» в банки.

По оценкам банка, доля наличных рублей в общей структуре сбережений и инвестиций (за исключением пенсионных и страховых продуктов) сейчас находится на минимальном уровне за последние шесть лет, и, вероятно, продолжит снижаться до конца года.

*Опрос проводился с 4 по 10 апреля среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек, с использованием репрезентативной выборки.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : наличные деньги кэш ВТБ


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