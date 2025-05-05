В Росреестре учтены более 650 памятников, посвященных сибирякам-героям ВОВ

На территории Новосибирской области расположено более тысячи памятников и других мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне.

— В регионе 996 памятников поставлены на государственный кадастровый учет, 667 из них созданы в честь сибиряков — героев Великой Отечественной войны, защитников Отечества, тружеников тыла, — уточнили в Росреестре Новосибирской области.

В годы войны в Новосибирске работали 32 эвакуированных завода, четыре оборонных института.

— За бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и за массовый трудовой героизм, Новосибирску в 2020 году присвоено звание «Город трудовой доблести», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Новосибирской области, по данным на 2024 год, насчитывается 2,5 тысячи объектов культурного наследия. Из них около 70% — это памятники археологии.

Ранее редакция сообщала, что в годы войны в Новосибирск эвакуировали тысячи шедевров мировой культуры. Среди них экспонаты из Смоленского и Сумского художественных музеев, а также коллекции Горьковского художественного музея и Харьковской картинной галереи имени Шевченко. Их хранилищем стал Новосибирский театр оперы и балета.