Правительство России расширило перечень видов деятельности резидентов «Усолье-Сибирское»

Еще больше компаний и предприятий, работающих в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, смогут реализовывать свои инвестиционные проекты с налоговыми преференциями. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее виды экономической деятельности, которыми можно заниматься на площадках территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Усолье-Сибирское».

— Появление этого вида экономической деятельности в списке разрешенных для этой ТОР позволит сделать резидентом территории опережающего развития строящийся экотехнопарк «Восток». Там разместится крупный производственно-технический комплекс по обезвреживанию и переработке ртутьсодержащих отходов. Предполагается, что он начнет работу в 2024 году. Инвестиции в реализацию этого проекта составляют почти 13 млрд рублей, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В числе новых направлений работы — переработка отходов, организация услуг общественного питания, а также гостиничный бизнес.

Благодаря расширению видов деятельности ТОР в индустриальном парке «Усолье-Промтех», работающем в составе территории опережающего развития, появится гостиница «Молодежная». Она разместится в одном из бывших зданий предприятия «Усольмаш». Сейчас там заканчивается капитальный ремонт. Общий объем инвестиций в этот проект составит 15 млн рублей.

ТОР — специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам.

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