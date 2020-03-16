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«Новосибирск-2020». Кандидаты в депутаты

Предвыборная коалиция либеральной оппозиции представила очередную четверку кандидатов в горсовет от своих рядов.
  • 16/03/2020, 10:00
Автор: Евгения Федорова
Эфир коалиции
«Есть заблуждение, что депутат должен песочницу поставить, старушку через дорогу перевести».

Куда сами сядете, кого мимо посадите?

Предвыборная коалиция «Новосибирск-2020» пополнилась четырьмя будущими кандидатами в депутаты горсовета Новосибирска. О желании участвовать в выборах заявили управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков, урбанист Вячеслав Удинцев («Яблоко») и два сторонника Навального — Кирилл Левченко и юрист Александр Давыдов. Об этом они сообщили в прямом эфире на ютуб-канале коалиции. Напомним, что коалиция намерена выступить на предстоящих выборах в качестве оппонентов «альянса КПРФ и «Единой России».

— Есть два кресла: одно с депутатскими амбициями, другое с обещаниями коалиции. Куда сами сядете, а кого мимо посадите? — такой вопрос от зрителя трансляции озвучил кандидатам ведущий эфира, предприниматель Антон Картавин, имея в виду возможность каждого из кандидатов после выборов примкнуть к озвученным ранее партиям-оппонентам.

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Первым аргументом против этого, по словам кандидатов, они видят подписанный ранее меморандум, отрезающий возможные путь в ряды «Единой России» и КПРФ.

— Обещания коалиции важнее, потому что ты их подписываешь, — говорит Вячеслав Удинцев. — Документ, который подписываешь, должен выполнять. Бывает, что у людей меняются взгляды. Но у нашей коалиции взгляды не описаны. Там описаны факты по улучшению города.

Меморандум в качестве основного аргумента против отступления приводит и Кирилл Левченко.

— У коалиции не обещания, а обязательства, — сообщает кандидат. — Обещаний мы уже слышали очень много. В меморандуме прописаны конкретные вещи, про которые нельзя сказать, что ты их не так понял.

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При этом один из членов коалиции — Сергей Дьячков — делится опытом, как ему приходилось делать выбор между властью и оппозицией в бытность чиновником мэрии Новосибирска после первой победы Анатолия Локтя на выборах главы города в 2014 году.

— Это была простая история, — говорит Дьячков. — Когда Локоть заявил, что Навальный взял деньги у иностранного государства, я, несмотря на то, что не вхожу в организацию Навального, встал перед выбором — либо терять свое политическое лицо, либо подавать в отставку. Я сохранил свое политическое лицо. И нисколько не сожалею об этом. Это знают все. Мне часто говорят: «Как же так, ты был чиновником, ты был честным и ушел». Если можно быть честным чиновником, то абсолютно точно можно быть и честным депутатом.

Бабушек водить или мэрию контролировать?

По словам кандидатов коалиции, нынешний состав и эффективность работы большинства депутатов городского совета вызывают, мягко говоря, вопросы, несмотря на то, что в отдельности каждый из них может стараться работать для своего округа. Однако об эффективности работы городского совета для большинства горожан говорить не приходится.

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— Есть эффективный депутат от «Единой России» — Игорь Салов, — приводит пример Сергей Дьячков. — Я, честно говоря, для себя еще не решил, конкурировать с ним или нет. Это депутат как раз по моему округу. Что касается неэффективных, то можно говорить о неэффективности групповой. Если смотреть персонально, то все депутаты для своих округов стараются (или почти все те, кого я знаю). Списочные депутаты стараются для своих партий, такова жизнь.

Александр Давыдов более категоричен по отношению к народным избранникам.

— Судя по тому, что происходит в городе, я эффективных депутатов не вижу, — заявляет кандидат. — Считаю, что им пора освободить свои места.

Одним из основных проявлений такой неэффективности в коалиции называют неправильную расстановку приоритета в решении депутатами своих задач.

— Есть заблуждения, что депутат должен песочницу поставить, старушку через дорогу перевести, — говорит Кирилл Левченко. — Горсовет — это, прежде всего, управление городом. Просто текущему горсовету удобнее: песочницу построил, а на все действия мэрии закрыл глаза. В итоге депутаты голосуют, одобряя работу мэра, и отчитываются: мы покрасили лавочку, посмотрите, какая красивая. А горсовет — это управление всем городом. Горсовет — это контроль мэрии.

По мнению кандидата, такой «контроль» мэрии со стороны депкорпуса сказывается не в лучшую сторону и на работе самой мэрии и, как следствие, состоянии города в целом.

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— Мы хотим, чтобы Новосибирск из колхоза «Красный Локоть» стал европейским городом 21 века, — говорит Левченко. — Но это невозможно сделать, если не выгнать «Единую Россию» из нашего города. Самый хороший вариант — это пересадить их из кожаных кресел чиновничьих автомобилей куда-нибудь в другое место. Сейчас хотя бы просто выгнать из горсовета, мэрии, МУПов. Город 21 века должен быть удобным для человека, даже для тех, кто на коляске, на костылях. Но у нас удобно тем, кто ездит на «камри» с буквами ООО. Нужно смотреть их штатное расписание, смотреть, кто, чем и как занимается.

Своим автомобильно-транспортным видением городской жизни, но уже с противоположной от муниципальной власти стороны, поделился и Александр Давыдов.

— Я пользуюсь общественным транспортом, — говорит Давыдов. — До недавнего времени у нас в семье была машина, мы ее продали. Ездить по городу стало абсолютно невозможно. Считаю, что это не нужно делать. А общественный транспорт развивать нужно. Он не в лучшем состоянии.

Немало других болевых точек Новосибирска, работу над которыми депутаты горсовета будущего созыва считают одной из основных своих задач, назвал Вячеслав Удинцев.

— Когда город развивается, он интересен, — считает урбанист. — А когда через него люди просто ездят из точки А в точку Б, то что здесь может развиваться? Как я знаю, некоторые депутаты помогают застройщикам обходить нормы, по которым требуются спортивные площадки во всех кварталах и районах. Если взять европейский опыт, то двор предполагает какое-то уединение, но всегда в зоне доступности у вас большой двор, где есть разные активности — и спортивные, и какие-то еще. Странно, если, к примеру, у нас в новом доме нет двора. Это, как минимум, подозрительно. Плюс еще должно быть озеленение.

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Кроме состояния инфраструктуры, по мнению Удинцева, необходимо навести порядок и с внешним обликом Новосибирска. По мнению урбаниста, принятый осенью дизайн-код пока проблему не решает.

— Проект хороший, но реализации нет, — говорит кандидат. — А доходы от рекламы не такие большие, чтобы уродовать город.  Красивый город привлечет больше туристов, больше людей будет по нему гулять, что-то покупать, давая развиваться малому бизнесу. Если дизайн-код сделать обязательным, городу будет только лучше. Сейчас пока только есть какой-то документ, который непонятно как работает. И нет политики штрафов для тех, кто незаконно размещает рекламу.

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О переизбытке рекламы, причем в ряде случаев с коррупционной составляющей, заявляет и Кирилл Левченко.

— Я был в разных городах, нигде такого кошмара не видел, — рассказывает Левченко. — Реклама закрывает здания, повсюду огромные билборды. Самое интересное, что это не приносит баснословных денег, но портит город, делает его некрасивым. Визуальный облик — важная составляющая города. Так, как сейчас, оставлять нельзя. При этом и здесь коррупция: одному можно поставить билборд, другому не согласовывают. Мало того, что сами билборды уродуют город, так на этом чиновники еще и наживаются.

Где деньги, мэр?

В качестве одного из вариантов источника финансирования задач, которые видят перед собой кандидаты коалиции в случае избрания в горсовет, — перераспределение бюджетных средств. По мнению членов коалиции, эти деньги не всегда эффективно расходуются муниципальной властью.

— Веселков (Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии. — Ред.) докладывал в горсовете, какие суммы в десятки миллионов рублей потрачены на то, чтобы очистить город, — рассказывает Сергей Дьячков. — Он сказал, что, скорее всего, будет перерасход. На мой взгляд, горсовет должен принимать решения, которые заставят дорожников работать. Денег они получают достаточно. Ни один бюджет ни одного подразделения в городе без утверждения горсовета не может быть. То есть горсовет утверждает практически каждую копейку, которую тратит мэрия. В этом смысле горсовет в состоянии сделать очень многие вещи.

В качестве варианта экономии средств кандидаты предлагают сократить траты на излишества и неэффективные МУПы.

— О том, что в бюджете нет денег, говорит только мэр и его чиновники, — считает Кирилл Левченко. — А сами чиновники потратили 5 млн рублей на новые машины. В масштабах города это вроде не так много, но покупки надо обслужить, заправить, выдать зарплаты водителям. Это на дороги у нас денег нет, они зато есть на кучу неэффективных МУПов, часть из которых занимается лишь тем, что сдает в аренду землю или перепродает конкурсы «нужным» компаниям. Да, денег нам не хватит, чтобы построить десятки станций метро, но достаточно, чтобы сделать город удобнее. Если тратить с умом, не воровать, то хватит на то, чтобы город не выглядел так, как он выглядит сейчас.

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Как считают участники коалиции, вместе с депутатским к расходованию бюджетных средств необходимо привлечь и общественный контроль. Такую попытку уже предпринимала партия «Яблоко».

— Мы подавали поправки в бюджет, чтобы сделать больше островков безопасности, — рассказывает Вячеслав Удинцев. — Но нам отказали. Бюджет Новосибирска — 50 млрд рублей. Так что информация, что денег нет — это какой-то фейк.

На общественном контроле настаивает и Александр Давыдов.

— Это должны обсуждать все горожане, — говорит кандидат. — Есть такая процедура — опрос. Есть города, где все горожане принимают участие в формировании расходной части бюджета.

Бизнес к нам приходит?

Кроме наведения порядка в муниципальных бюджетных процессах, члены коалиции в качестве другого основного источника финансирования первоочередных задач городской власти видят активизацию привлечения инвесторов в город. У одного из кандидатов уже есть опыт работы в данном направлении.

Бизнесу мешают налоговое неравенство и давление силовиков

Бизнесу мешают налоговое неравенство и давление силовиков

— Когда я работал в мэрии руководителем комитета по малому бизнесу, был рекордный за всю историю Новосибирска рост количества предприятий — на уровне 14% в год, — рассказывает Сергей Дьячков. — Этого показателя до меня никто не достиг. После моего ухода рост некоторое время продолжался, потом все стало падать. Далее, что могу поставить себе в заслугу, — это то, что разрешения на открытие объекта уличной торговли стали выдавать два раза в год, до этого — только раз в год. Третье достижение, которое я считаю вполне значимым, — строительство нового инкубатора. Я пришел, когда оно начиналось, и надо было завершить это дело.

По словам кандидата, потенциал у Новосибирска для решения этих задач есть.

— Новосибирск является центром достаточно большой территории, — говорит он. — Мой совет: посмотрите на номера автомобилей у нас на улицах — к нам едут из соседних регионов. Новосибирск — это центр притяжения, обучения, распределения людей, этим можно пользоваться. На мой взгляд, в Новосибирске можно развивать едва ли не все бизнесы, характерные для мегаполисов. Абсолютно точно можно развивать легкую промышленность. Когда сюда пойдут инвестиции, это вызовет рост рынка недвижимости и целого ряда других рынков.

В Новосибирске нашли место для строительства 16 млн кв. м жилья

В Новосибирске нашли место для строительства 16 млн кв. м жилья

Что касается рынка недвижимости, то, в частности, специализирующийся на его правовой стороне Александр Давыдов уже имеет представление, что необходимо предпринять для такого роста.

— Для развития рынка недвижимости необходимо поменять градостроительную политику, — считает Давыдов. — Нам нужен новый генеральный план. Нам нужны новые правила застройки. Нам нужно, чтобы застройка шла в рамках комплексного развития территории. Для этого у нас есть резервы. Считаю, что частный сектор нужно из города убирать. Соответственно, мы высвобождаем большие земельные резервы. То же самое нужно делать с промышленными зонами и отдавать их для развития технопарков — опять же, чтобы стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

При этом, как отмечают участники коалиции, и в настоящее время реализуются примеры удачного сотрудничества муниципальной власти и предпринимательства по ряду направлений городской среды. В частности, это реализованный совместно с ПАО «Сбербанк» проект «Теплая остановка».

— Это, в принципе, является неплохим решением, — говорит Вячеслав Удинцев. — Мы даем частному инвестору обустроить остановку и делаем ему рекламу. Второй вариант: строим на бюджетные деньги и либо продаем рекламу, либо сами обслуживаем, что довольно дорого. Если будут инвесторы, это, конечно, лучше для города. Город должен быть прозрачен, доступен, особенно для малого бизнеса. То есть если кто-то захотел открыть свою булочную или кофейню, то не должно быть каких-то проблем. Но, с другой стороны, не должно быть фейковых бизнесов «в черную».

В Новосибирске объявили второй призыв в кандидаты-добровольцы

В Новосибирске объявили второй призыв в кандидаты-добровольцы

В настоящее время, помимо указанных кандидатов, о своем участии в выборах горсовета Новосибирска в составе коалиции заявили также руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина, координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, активист микрорайона «Балластный карьер» Анастасия Сергеева, координатор движения «Российским детям — доступное дошкольное образование (РДДДО) Семен Гунькин, журналист Алексей Мазур, предприниматель Антон Картавин.

Напомним, что выборы депутатов горсовета Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области пройдут в сентябре 2020 года.

Фото из видео-транслации с YouTube-канала коалиции

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

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Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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