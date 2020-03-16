«Новосибирск-2020». Кандидаты в депутаты

Предвыборная коалиция «Новосибирск-2020» пополнилась четырьмя будущими кандидатами в депутаты горсовета Новосибирска. О желании участвовать в выборах заявили управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков, урбанист Вячеслав Удинцев («Яблоко») и два сторонника Навального — Кирилл Левченко и юрист Александр Давыдов. Об этом они сообщили в прямом эфире на ютуб-канале коалиции. Напомним, что коалиция намерена выступить на предстоящих выборах в качестве оппонентов «альянса КПРФ и «Единой России».

— Есть два кресла: одно с депутатскими амбициями, другое с обещаниями коалиции. Куда сами сядете, а кого мимо посадите? — такой вопрос от зрителя трансляции озвучил кандидатам ведущий эфира, предприниматель Антон Картавин, имея в виду возможность каждого из кандидатов после выборов примкнуть к озвученным ранее партиям-оппонентам.

— Обещания коалиции важнее, потому что ты их подписываешь, — говорит Вячеслав Удинцев. — Документ, который подписываешь, должен выполнять. Бывает, что у людей меняются взгляды. Но у нашей коалиции взгляды не описаны. Там описаны факты по улучшению города.

Первым аргументом против этого, по словам кандидатов, они видят подписанный ранее меморандум, отрезающий возможные путь в ряды «Единой России» и КПРФ.

Меморандум в качестве основного аргумента против отступления приводит и Кирилл Левченко.

— У коалиции не обещания, а обязательства, — сообщает кандидат. — Обещаний мы уже слышали очень много. В меморандуме прописаны конкретные вещи, про которые нельзя сказать, что ты их не так понял.

— Это была простая история, — говорит Дьячков. — Когда Локоть заявил, что Навальный взял деньги у иностранного государства, я, несмотря на то, что не вхожу в организацию Навального, встал перед выбором — либо терять свое политическое лицо, либо подавать в отставку. Я сохранил свое политическое лицо. И нисколько не сожалею об этом. Это знают все. Мне часто говорят: «Как же так, ты был чиновником, ты был честным и ушел». Если можно быть честным чиновником, то абсолютно точно можно быть и честным депутатом.

Бабушек водить или мэрию контролировать?

При этом один из членов коалиции — Сергей Дьячков — делится опытом, как ему приходилось делать выбор между властью и оппозицией в бытность чиновником мэрии Новосибирска после первой победы Анатолия Локтя на выборах главы города в 2014 году.

По словам кандидатов коалиции, нынешний состав и эффективность работы большинства депутатов городского совета вызывают, мягко говоря, вопросы, несмотря на то, что в отдельности каждый из них может стараться работать для своего округа. Однако об эффективности работы городского совета для большинства горожан говорить не приходится.

Александр Давыдов более категоричен по отношению к народным избранникам.

— Судя по тому, что происходит в городе, я эффективных депутатов не вижу, — заявляет кандидат. — Считаю, что им пора освободить свои места.

Одним из основных проявлений такой неэффективности в коалиции называют неправильную расстановку приоритета в решении депутатами своих задач.

— Есть заблуждения, что депутат должен песочницу поставить, старушку через дорогу перевести, — говорит Кирилл Левченко. — Горсовет — это, прежде всего, управление городом. Просто текущему горсовету удобнее: песочницу построил, а на все действия мэрии закрыл глаза. В итоге депутаты голосуют, одобряя работу мэра, и отчитываются: мы покрасили лавочку, посмотрите, какая красивая. А горсовет — это управление всем городом. Горсовет — это контроль мэрии.

По мнению кандидата, такой «контроль» мэрии со стороны депкорпуса сказывается не в лучшую сторону и на работе самой мэрии и, как следствие, состоянии города в целом.

Своим автомобильно-транспортным видением городской жизни, но уже с противоположной от муниципальной власти стороны, поделился и Александр Давыдов.

— Я пользуюсь общественным транспортом, — говорит Давыдов. — До недавнего времени у нас в семье была машина, мы ее продали. Ездить по городу стало абсолютно невозможно. Считаю, что это не нужно делать. А общественный транспорт развивать нужно. Он не в лучшем состоянии.

Немало других болевых точек Новосибирска, работу над которыми депутаты горсовета будущего созыва считают одной из основных своих задач, назвал Вячеслав Удинцев.

— Когда город развивается, он интересен, — считает урбанист. — А когда через него люди просто ездят из точки А в точку Б, то что здесь может развиваться? Как я знаю, некоторые депутаты помогают застройщикам обходить нормы, по которым требуются спортивные площадки во всех кварталах и районах. Если взять европейский опыт, то двор предполагает какое-то уединение, но всегда в зоне доступности у вас большой двор, где есть разные активности — и спортивные, и какие-то еще. Странно, если, к примеру, у нас в новом доме нет двора. Это, как минимум, подозрительно. Плюс еще должно быть озеленение.

— Проект хороший, но реализации нет, — говорит кандидат. — А доходы от рекламы не такие большие, чтобы уродовать город. Красивый город привлечет больше туристов, больше людей будет по нему гулять, что-то покупать, давая развиваться малому бизнесу. Если дизайн-код сделать обязательным, городу будет только лучше. Сейчас пока только есть какой-то документ, который непонятно как работает. И нет политики штрафов для тех, кто незаконно размещает рекламу.

Кроме состояния инфраструктуры, по мнению Удинцева, необходимо навести порядок и с внешним обликом Новосибирска. По мнению урбаниста, принятый осенью дизайн-код пока проблему не решает.

— Я был в разных городах, нигде такого кошмара не видел, — рассказывает Левченко. — Реклама закрывает здания, повсюду огромные билборды. Самое интересное, что это не приносит баснословных денег, но портит город, делает его некрасивым. Визуальный облик — важная составляющая города. Так, как сейчас, оставлять нельзя. При этом и здесь коррупция: одному можно поставить билборд, другому не согласовывают. Мало того, что сами билборды уродуют город, так на этом чиновники еще и наживаются.

Где деньги, мэр?

О переизбытке рекламы, причем в ряде случаев с коррупционной составляющей, заявляет и Кирилл Левченко.

В качестве одного из вариантов источника финансирования задач, которые видят перед собой кандидаты коалиции в случае избрания в горсовет, — перераспределение бюджетных средств. По мнению членов коалиции, эти деньги не всегда эффективно расходуются муниципальной властью.

— Веселков (Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии. — Ред.) докладывал в горсовете, какие суммы в десятки миллионов рублей потрачены на то, чтобы очистить город, — рассказывает Сергей Дьячков. — Он сказал, что, скорее всего, будет перерасход. На мой взгляд, горсовет должен принимать решения, которые заставят дорожников работать. Денег они получают достаточно. Ни один бюджет ни одного подразделения в городе без утверждения горсовета не может быть. То есть горсовет утверждает практически каждую копейку, которую тратит мэрия. В этом смысле горсовет в состоянии сделать очень многие вещи.

В качестве варианта экономии средств кандидаты предлагают сократить траты на излишества и неэффективные МУПы.

— О том, что в бюджете нет денег, говорит только мэр и его чиновники, — считает Кирилл Левченко. — А сами чиновники потратили 5 млн рублей на новые машины. В масштабах города это вроде не так много, но покупки надо обслужить, заправить, выдать зарплаты водителям. Это на дороги у нас денег нет, они зато есть на кучу неэффективных МУПов, часть из которых занимается лишь тем, что сдает в аренду землю или перепродает конкурсы «нужным» компаниям. Да, денег нам не хватит, чтобы построить десятки станций метро, но достаточно, чтобы сделать город удобнее. Если тратить с умом, не воровать, то хватит на то, чтобы город не выглядел так, как он выглядит сейчас.

— Мы подавали поправки в бюджет, чтобы сделать больше островков безопасности, — рассказывает Вячеслав Удинцев. — Но нам отказали. Бюджет Новосибирска — 50 млрд рублей. Так что информация, что денег нет — это какой-то фейк.

Как считают участники коалиции, вместе с депутатским к расходованию бюджетных средств необходимо привлечь и общественный контроль. Такую попытку уже предпринимала партия «Яблоко».

На общественном контроле настаивает и Александр Давыдов.

— Это должны обсуждать все горожане, — говорит кандидат. — Есть такая процедура — опрос. Есть города, где все горожане принимают участие в формировании расходной части бюджета.

Бизнес к нам приходит?

Кроме наведения порядка в муниципальных бюджетных процессах, члены коалиции в качестве другого основного источника финансирования первоочередных задач городской власти видят активизацию привлечения инвесторов в город. У одного из кандидатов уже есть опыт работы в данном направлении.

По словам кандидата, потенциал у Новосибирска для решения этих задач есть.

— Новосибирск является центром достаточно большой территории, — говорит он. — Мой совет: посмотрите на номера автомобилей у нас на улицах — к нам едут из соседних регионов. Новосибирск — это центр притяжения, обучения, распределения людей, этим можно пользоваться. На мой взгляд, в Новосибирске можно развивать едва ли не все бизнесы, характерные для мегаполисов. Абсолютно точно можно развивать легкую промышленность. Когда сюда пойдут инвестиции, это вызовет рост рынка недвижимости и целого ряда других рынков.

— Для развития рынка недвижимости необходимо поменять градостроительную политику, — считает Давыдов. — Нам нужен новый генеральный план. Нам нужны новые правила застройки. Нам нужно, чтобы застройка шла в рамках комплексного развития территории. Для этого у нас есть резервы. Считаю, что частный сектор нужно из города убирать. Соответственно, мы высвобождаем большие земельные резервы. То же самое нужно делать с промышленными зонами и отдавать их для развития технопарков — опять же, чтобы стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

Что касается рынка недвижимости, то, в частности, специализирующийся на его правовой стороне Александр Давыдов уже имеет представление, что необходимо предпринять для такого роста.

При этом, как отмечают участники коалиции, и в настоящее время реализуются примеры удачного сотрудничества муниципальной власти и предпринимательства по ряду направлений городской среды. В частности, это реализованный совместно с ПАО «Сбербанк» проект «Теплая остановка».

— Это, в принципе, является неплохим решением, — говорит Вячеслав Удинцев. — Мы даем частному инвестору обустроить остановку и делаем ему рекламу. Второй вариант: строим на бюджетные деньги и либо продаем рекламу, либо сами обслуживаем, что довольно дорого. Если будут инвесторы, это, конечно, лучше для города. Город должен быть прозрачен, доступен, особенно для малого бизнеса. То есть если кто-то захотел открыть свою булочную или кофейню, то не должно быть каких-то проблем. Но, с другой стороны, не должно быть фейковых бизнесов «в черную».

В настоящее время, помимо указанных кандидатов, о своем участии в выборах горсовета Новосибирска в составе коалиции заявили также руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина, координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, активист микрорайона «Балластный карьер» Анастасия Сергеева, координатор движения «Российским детям — доступное дошкольное образование (РДДДО) Семен Гунькин, журналист Алексей Мазур, предприниматель Антон Картавин.

Напомним, что выборы депутатов горсовета Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области пройдут в сентябре 2020 года.

Фото из видео-транслации с YouTube-канала коалиции