Корпорация развития Енисейской Сибири и Межрегиональная ассоциация курьерских служб заключили соглашение о сотрудничестве

Одной из основных задач, стоящих перед организациями в рамках соглашения, является привлечение резидентов в особую экономическую зону «Международный транспортно-логистический и производственный хаб на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка».

Хаб станет точкой пересечения воздушных транспортных маршрутов из Азии в Европу и США, Транссибирской магистрали и федеральной автотрассы Р-255 «Сибирь». Планируется, что узел сможет обеспечивать перевозку до 800 тысяч тонн грузов ежегодно.

— Появятся новые рабочие места, увеличится привлекательность Красноярского края для мультимодальных перевозок, будут перераспределены грузопотоки из основных международных хабов, – подчеркнул Александр Митюков, президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб.

Также в рамках соглашения МАКС окажет содействие в реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ангаро-Енисейского макрорегиона, в том числе комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Кроме того, предполагается совместная организация регулярных встреч с инвесторами и инициаторами инвестиционных предложений, а также проведение круглых столов, конференций и других мероприятий.

Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) основана в 2020 году. Своей целью ассоциация видит объединение усилий предпринимателей и экспертов отрасли для выявления, обсуждения и выработки предложений, направленных на создание благоприятных условий для развития отрасли курьерской доставки в Российской Федерации. Стать членом МАКС могут службы доставки, качественно исполняющие свои обязательства перед клиентами, являющиеся добросовестными налогоплательщиками и соблюдающие все требования законодательства.