Новосибирское метро опять в пролете

Деньги на развитие метро из федерального бюджета в Новосибирск пока не поступят. Это следует из доклада вице-премьера Марата Хуснуллина президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства и федеральным руководством партии «Единая Россия».

— Приняли решение по таким сложным проектам, как метро в Нижнем Новгороде, была подготовлена комплексная программа, — приводит слова Хуснуллина пресс-служба Кремля. — По метро в Челябинске принято решение, дорабатываем по Красноярску.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заявил, что Хуснуллин о новосибирском «метропролете» не говорил.

— Хуснуллин никогда не говорил, что Новосибирск не попал куда-то, что не будет поддержки строительства метро в Новосибирске, — заявил мэр в ходе еженедельной пресс-конференции. — Наоборот, Хуснуллин, после того как губернатор и я докладывали о развитии метрополитена, прежде всего, Дзержинской линии, с большой симпатией отозвался об этих наших намерениях.

По словам главы города, речь идет о лоббистской работе субъектов РФ, обозначенных в докладе вице-премьера, с федеральным центром.

— В Челябинске и Красноярске речь идет о финансировании разработки проектно-сметной документации, — поясняет Анатолий Локоть. — В Нижнем Новгороде — о достройке одного перегона. А у нас, имею в виду ситуацию с Дзержинской линией, разработана и актуализирована полноценная документация. Нам нужны источники финансирования, без которых пройти экспертизу и принять окончательное решение невозможно. Сейчас идет непростой переговорный процесс.

Напомним, что ранее руководство муниципалитета анонсировало строительство в городе 6 новых станций до 2030 года. Что касается ныне строящейся «Спортивной», то она буксовала еще на начальной стадии, когда Главгосэкспертиза «разворачивала» мэрию с проектно-сметной документацией.

В июле на заседании сессии регионального парламента первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков предупредил, что в ближайшее время в России стартует новая федеральная программа по инфраструктурным кредитам. В рамках программы субъекты федерации смогут получать длинные и недорогие деньги — на 15 лет по ставке до 3% годовых, но только под проработанные проекты с готовым пакетом документов. Жуков заявил, что здесь очень многое будет зависеть от работы регионов. В итоге губернатор области Андрей Травников взял подготовку документации для новосибирского метро под свой контроль. Область планировала привлечь для строительства метро инфраструктурные кредиты.

В мэрии также сообщали, что на продление Дзержинской линии метрополитена — от станции «Золотая нива» до «Гусинобродской» и «Молодежной» — необходимы 18,5 млрд рублей. Построить станции планировалось до 2030 года. На строительство второго перегонного тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива» нужно около 1 млрд рублей.