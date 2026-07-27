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Бизнес

Сделки по лизингу откладывают на более поздние сроки в Новосибирске

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Причина — топливный кризис

Количество лизинговых договоров с началом летнего сезона сокращается в Новосибирской области. Помимо снижения спроса на спецтехнику и транспортные средства, вызванного повышением ключевой ставки, на этот процесс повлиял топливный кризис. Об этом infopro54 рассказал региональный директор Сибирского филиала группы компаний ООО «Автолига», УАЗ Центр Антон Миронов.

— Многие клиенты откладывают покупку транспорта на более поздние сроки, ждут, когда стабилизируется ситуация на топливном рынке. Пока речь идет о сентябре. На данный момент технику приобретают только по большой срочности. Это касается, как грузового транспорта, так и легкового, — рассказал эксперт.

В летний период большим спросом в лизинговой компании пользовалась техника для лесопереработки. Спецмашины и оборудования начинали активно выкупать в преддверии горячего сезона. Но в этом году никакого всплеска покупательской активности не было, добавляет региональный директор.

— Плановые сделки, конечно, не откладывают. Хотя периодически нас просят о переносе платежей. В большинстве случаев идем на уступки. Главное, чтобы клиент не уходил в тень, — добавил собеседник редакции.

Интересно, что топливный кризис наложился на период подъёма инвестиционной активности на рынке лизинга Новосибирска. Еще в середине прошлого года данный сектор переживал острейший кризис из-за резкого повышения ключевой ставки. Новосибирские стоянки были забиты лизинговыми автомобилями. Больше всего простаивал грузовой транспорт, спрос на который рухнул более чем на 40%.

— По мере понижения ключевой ставки спрос на лизинговый транспорт стал постепенно подниматься. Инвестиционная активность на протяжении последнего года стабильно нарастала. Но топливный кризис вновь притормозил позитивные подвижки, — пояснил эксперт.

Антон Миронов подчеркнул, что топливный кризис считается временным явлением. Стабилизацию ситуации участники рынка ждут уже в сентябре. В целом же обороты сферы лизинга в СФО за последний год выросли на 8%, что говорит о стабилизации ситуации и общем подъёме деловой активности.

Если же брать статистику в целом по России, то здесь наблюдается обратная тенденция. Так, объем нового бизнеса лизинговых компаний по итогам первого квартала 2026 года составил 367 млрд руб. против прошлогодних 500 млрд руб. А портфель участников рынка за этот период сократился на 3%, до 11,5 трлн руб. В целом за 2025 год портфель снизился на 11%.

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : транспорт топливный кризис лизинг

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