Корпоративное волонтерство-2021

При поддержке регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области (НСКВ НСО) и Общественной палаты региона в Новосибирске прошла ежегодная онлайн-конференция «Корпоративное волонтерство: ответственность перед будущими поколениями». Организатором конференции выступил бизнес-портал Infopro54. В заседании приняли участие представители бизнеса, Минприроды Новосибирской области, а также некоммерческих организаций.

Управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области Дмитрий Шарков рассказал о волонтерских акциях, которые были реализованы с участием добровольцев компаний-членов НСКВ НСО в 2021 году, а также отметил, что состав Совета пополнился новыми участниками. К его работе в регионе присоединились «Макдоналдс», группа «Сибантрацит», Новосибирское областное отделение «Опора России», птицефабрика «Улыбино» и банк «Уралсиб». На сегодняшний день членами НСКВ НСО являются 16 организаций.

Все участники конференции рассказали не только о практиках реализации программ корпоративного волонтерства, но и о мотивационных инструментах, с помощью которых они вовлекают в добровольчество своих сотрудников. Представители НКО в свою очередь обозначили возможные точки активизации взаимодействия бизнеса и некоммерческих организаций в интересах благополучателей, а также рассказали о новых акцентах в благотворительности во время пандемийных ограничений.

Представитель Минприроды Новосибирской области, куратор по развитию корпоративного волонтерства в Межведомственном совете по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных НКО Лариса Серова предложила участникам конференции ряд проектов, которые можно запустить в регионе в 2022 году.

Более подробно об онлайн-конференции «Корпоративное волонтерство: ответственность перед будущими поколениями» читайте в пятницу на сайте Infopro54.