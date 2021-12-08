На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Новосибирский центр крови самый продвинутый среди всех региональных центров.

— Центр крови в инициативном порядке, без привлечения бюджетных средств, закончил разработку проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию существующего на территории НКЦК здания, которое не эксплуатируется с 2001 года. На базе этих площадей предполагается создать центр гематологии для диагностики и последующего лечения онко-гематологических заболеваний. Правительство Новосибирской области этот проект поддерживает. НКЦК завершает экспертизу документации, в январе 2022 года они выйдут из Главгосэкспертизы, после этого мы примем решение о финансировании, и тогда проект можно будет реализовать в течение 2022 и первой половины 2023 годов, – подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В правительстве региона особо отметили, что в период противостояния пандемии коронавирусной инфекции Новосибирский клинический центр крови не только продолжает работу в своём плановом режиме, но и развивает гематологическую и трансфузиологическую службы.

Цель деятельности службы крови – обеспечение качества трансфузионной терапии. Государственное задание по заготовке цельной донорской крови в Новосибирской области ежегодно выполняется на 100%. Индикаторные показатели деятельности службы крови региона традиционно выше среднероссийских, основные из них: стопроцентное безвозмездное донорство; процент донаций, выполненных повторными донорами – 87%, среднее число донаций на 1 донора – 2,0.

Служба крови Новосибирской области обеспечивает компонентами донорской крови более 80 муниципальных образований Новосибирска и Новосибирской области.

С мая прошлого года осуществляется заготовка и передача в медицинские организации антиковидной плазмы, в том числе патогенредуцированной. Всего заготовлено 1 326 л антиковидной плазмы. С ноября 2020 г. лаборатория Центра крови осуществляет тестирование методом ПЦР биологического материала лиц, предположительно заболевших коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.