Рекламодателям
AliExpress RU&CIS NEW

Во фракции ЛДПР в Заксобрании рокировка

  • 03/02/2022, 15:48
Автор:
новости Новосибирска
Ее покидает один из депутатов. Его место может занять экс-кандидат в горсовет Новосибирска.

Сессия Заксобрания Новосибирской области утвердила сложение полномочий депутата от фракции ЛДПР, заместителя председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олега Суворова, сдавшего мандат по собственному желанию. Поводом для этого послужили личные обстоятельства, а именно смена Суворовым места жительства.

Что касается преемника Суворова по мандату, то, скорее всего, им станет следующий за ним по партийному списку — помощник депутата Дмитрий Курочкин. Об этом в комментарии корреспонденту Infopro54 сообщила вице-спикер Заксобрания, заместитель руководителя фракции ЛДПР Наталия Красовская.

Решение принимает избирательная комиссия области, говорит собеседник издания. Мандат получает кандидат, следующий по списку, если не поступит иная информация от высшего партийного совета ЛДПР.

Напомним, что во время выборов текущего состава Заксобрания Дмитрий Курочкин боролся за мандат депутата горсовета Новосибирска на избирательном округе №42 в Первомайском районе, проиграв по итогам выборов коммунисту Павлу Горшкову. Примечательным в данной кампании стало использование против Курочкина спойлера-однофамильца и тезки — самовыдвиженца, экспедитора ООО «Равто» Дмитрия Курочкина. Как уже сообщалось, в областном руководстве ЛДПР предполагали, что за участием в выборах спойлера стоят коммунисты. В региональном отделении КПРФ данную информацию опровергли.

После выбытия Олега Суворова фракция ЛДПР в Заксобрании области насчитывает 5 депутатов. Помимо упомянутой ранее вице-спикера Наталии Красовской, в ее состав входят депутаты Анастасия Андронова, Роман Казаков, Евгений Шаблинский и руководитель фракции, координатор Новосибирского регионального отделения партии Александр Щербак.

В горсовете Новосибирска фракция ЛДПР прекратила свое существование после того, как ее состав сократился до 4 депутатов при положенной для фракции нижней планке численности в 5 человек.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области

687

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : политика ЛДПР заксобрание депутат выборы


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Читайте также:

Четыре Глаза
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

ВТБ увеличил число розничных клиентов до 16 млн человек

03/02/2022, 14:22

Количество брокерских счетов сибиряков в 2021 году выросло в несколько раз

03/02/2022, 11:30

Муниципалитеты предлагают внести корректировки в федеральный закон об обращении с животными

31/01/2022, 11:15

«Технониколь» будет выпускать новую продукцию в Кузбассе

27/01/2022, 11:49

Актуальный разговор

интервью

Предпосылки для роста цен на стройматериалы в 2022 году сохраняются

Все материалы
Workle.ru
Лента новостей

За последние сутки в регионе выявлено 1 347 новых случаев COVID-19

03/02/2022, 18:16

Эффект от повышений ключевой ставки в 2021 году скоро почувствуем

03/02/2022, 17:45

Областной бюджет перечислил «Горводоканалу» Новосибирска 600 млн рублей

03/02/2022, 16:58

Энергетики и реновация: СГК примет участие в проектах комплексного развития территорий Сибири

03/02/2022, 16:39
Популярное

Практичное устройство маленькой квартиры

02/02/2022, 17:19

В ледовом городке на набережной из-за новых требований скорректировали горки

02/02/2022, 13:59

Кетогенная система питания (кето-диета): вся правда о диете с низким содержанием углеводов

31/01/2022, 18:06

Рекомендации кинологов. Что делать при встрече с бездомными собаками

27/01/2022, 17:05

Когда наступит весна в Новосибирске в 2022 году?

27/01/2022, 13:52

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

27/01/2022, 08:00

Какое лето ожидается в Новосибирске в 2022 году?

26/01/2022, 17:19
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
28/01/22, 10:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб подключился к платформе биржевого факторинга «Лайтхаус»

03/02/2022, 16:55

Корпоративные клиенты Банка «Левобережный» могут открывать расчетные счета без визита в офис

03/02/2022, 16:00

ВТБ выходит на рынок неипотечных сделок

03/02/2022, 14:49

ВТБ предлагает «замораживать» подозрительные переводы на счета мошенников

03/02/2022, 13:27

Банк «Левобережный» улучшил условия гашения овердрафта для МСБ с периодом пользования 360 дней

02/02/2022, 17:34

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
Allsoft

Экономика

новости Новосибирска

Эффект от повышений ключевой ставки в 2021 году скоро почувствуем

Дело крупной ОПГ из Новосибирска и Москвы передано в суд

Какой готовый бизнес пользовался спросом в Новосибирске в 2021 году?

Эксперты прогнозируют третью волну инфляции в 2022 году

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Финансы

новости Новосибирска

Мошенники обманули банк в Новосибирске на 190 млн рублей

Средний платеж по ипотеке за два года в Новосибирске вырос на 38% — до 40 тыс рублей в месяц

«Арифметика» запускает сервис в формате целевых займов

Пенсионные накопления россиян предлагают направить на покупку жилья

«Сейчас интересен бизнес, который сможет получить прибыль и принести ее акционерам»

Политика

новости Новосибирска

Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может сократиться на одного депутата

14 февраля горсовет заслушает отчет мэра Новосибирска

Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

С полиции требуют дополнительных доказательств по делу оппозиционеров

Недвижимость

новости Новосибирска

Цены по 4 концессионным поликлиникам снова могут пересмотреть

Новостройки Новосибирска. Суперпредложение в центре города

Рынок недвижимости Новосибирска-2022: очень увлекательное торможение

Новосибирск может получить деньги на социальную инфраструктуру от ДОМ.РФ

Новосибирск «пробивает» строительство еще шести новых школ

Технологии

новости Новосибирска

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Телекоммуникации

новости бизнеса

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

МТС ускорила домашний интернет для инноваторов

Хакеры мешают новосибирцам дозваниваться до врачей, полиции и пожарных

МегаФон подготовил сеть к запуску 5G в Новосибирске

Вдвое больше новосибирцев провели зимние каникулы в теплых странах

Агропром

новости Новосибирска

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

В регионе появилась угроза ящура

Транспорт

новости Новосибирска

Муниципальный перевозчик хочет потеснить на городских маршрутах коммерсантов

Спрос на автозапчасти в Новосибирске вырос на 40%

За 2021 год камеры, установленные на дорогах области, собрали более 1,3 млрд рублей штрафов

В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

На улицах Новосибирска пройдут испытания нового троллейбуса

Медицина

онкология рак

Жить с диагнозом можно и нужно

Нарушения в торгах на 347 млн рублей по нацпроекту «Здравоохранение» выявлены в Новосибирске

В Новосибирской области планируют ввести новые ограничения

Главврач Бердской больницы возглавила перинатальный центр

Санаторий «Рассвет»: жители Сибири оценили программу кешбэка

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

Новости туризма

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Общество

новости Новосибирска

За последние сутки в регионе выявлено 1 347 новых случаев COVID-19

Областной бюджет перечислил «Горводоканалу» Новосибирска 600 млн рублей

Цены по 4 концессионным поликлиникам снова могут пересмотреть

Область простится с «мусорным» концессионером

Новосибирск может получить деньги на социальную инфраструктуру от ДОМ.РФ

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска