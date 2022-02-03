Во фракции ЛДПР в Заксобрании рокировка

Сессия Заксобрания Новосибирской области утвердила сложение полномочий депутата от фракции ЛДПР, заместителя председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олега Суворова, сдавшего мандат по собственному желанию. Поводом для этого послужили личные обстоятельства, а именно смена Суворовым места жительства.

Что касается преемника Суворова по мандату, то, скорее всего, им станет следующий за ним по партийному списку — помощник депутата Дмитрий Курочкин. Об этом в комментарии корреспонденту Infopro54 сообщила вице-спикер Заксобрания, заместитель руководителя фракции ЛДПР Наталия Красовская.

— Решение принимает избирательная комиссия области, — говорит собеседник издания. — Мандат получает кандидат, следующий по списку, если не поступит иная информация от высшего партийного совета ЛДПР.

Напомним, что во время выборов текущего состава Заксобрания Дмитрий Курочкин боролся за мандат депутата горсовета Новосибирска на избирательном округе №42 в Первомайском районе, проиграв по итогам выборов коммунисту Павлу Горшкову. Примечательным в данной кампании стало использование против Курочкина спойлера-однофамильца и тезки — самовыдвиженца, экспедитора ООО «Р—авто» Дмитрия Курочкина. Как уже сообщалось, в областном руководстве ЛДПР предполагали, что за участием в выборах спойлера стоят коммунисты. В региональном отделении КПРФ данную информацию опровергли.

После выбытия Олега Суворова фракция ЛДПР в Заксобрании области насчитывает 5 депутатов. Помимо упомянутой ранее вице-спикера Наталии Красовской, в ее состав входят депутаты Анастасия Андронова, Роман Казаков, Евгений Шаблинский и руководитель фракции, координатор Новосибирского регионального отделения партии Александр Щербак.

В горсовете Новосибирска фракция ЛДПР прекратила свое существование после того, как ее состав сократился до 4 депутатов при положенной для фракции нижней планке численности в 5 человек.