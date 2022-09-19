Корпоративные волонтеры Новосибирской области отметили Всемирный день чистоты

Летний сезон завершился масштабной уборкой мест отдыха.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» национального проекта «Экология», Всероссийской акции «Зеленая Россия» и в честь Всемирного дня чистоты, который отмечается 17 сентября. Уборка состоялась на двух локациях: на береговой зоне Новосибирского водохранилища около Центрального пляже Академгородка и в районе дамбы реки Койниха в р.п. Линёво Искитимского района.

Природоохранные мероприятия с участием корпоративных волонтеров стали ежегодной традицией. В уборке приняли участие представители природоохранных ведомств региона и сотрудники компаний «Вкусно – и точка», «Эл 6 Новосибирск», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», завода «Балтика-Новосибирск», которые входят в региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству.

Лариса Серова, консультант информационно-аналитического отдела Минприроды Новосибирской области, куратор по развитию корпоративного волонтерства региона:

«В окрестностях Новосибирска много прекрасных зеленых уголков, и все они нуждаются в присмотре и уходе. Сегодня мы видим готовность жителей оказывать помощь в очистке природных угодий от мусора. Мы рады поддержать инициативу волонтеров. Такие проекты не только помогают делать наш регион чище, но и популяризуют идею осознанного отношения к природе».

В этот день общими усилиями 155 участников волонтерской акции было убрано 3 км береговой зоны водохранилища и 1,5 км берега реки Койниха. Общий объем мусора составил 335 мешков, большая часть которых была вывезена МУП г. Новосибирска «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО».

Дмитрий Шарков, председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству:

«Корпоративное волонтерство стало неотъемлемой частью бизнес-стратегий социально ответственного бизнеса нашего региона. Доказывают это и масштабность сегодняшней акции, и количество компаний – участников. Объединяя наши усилия, мы вместе делаем чище те места, в которых живем и работаем. Своим примером формируем культуру бережного отношения к экологии в обществе».

Ежегодно тысячи волонтеров участвуют во всероссийских экологических акциях и вносят колоссальный вклад в дело охраны окружающей среды. В 2022 году экологический флэшмоб «Всемирный день чистоты» проходит более чем в 180 странах. Волонтеры по всему миру принимают участие в акциях по уборке мусора в лесах, парках и на водных объектах.