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Банк «Левобережный» приглашает на вебинар для импортеров

  • 19/09/2022, 15:57
29 сентября банк совместно с АО «ВЭД Агент» проведет вебинар «Импорт в условиях железного занавеса».

новости бизнесаУчастникам расскажут о таможне, сертификации, логистике, расчетах с иностранными контрагентами и страховании рисков.

Начальник отдела корсчетов и документарных операций Банка «Левобережный» Анна Паникаровская посвятит свою презентацию трансграничным платежам в условиях санкций. Эксперт объяснит, как нивелировать риски при расчетах с иностранными партнерами и как санкционная политика повлияла на исполнение сделок. Также спикер даст рекомендации по предоставлению ответов на комплаенс-запросы по платежам.

Об оптимальных маршрутах и выборе транспорта в период санкций расскажут ведущий специалист отдела логистики АО «ВЭД Агент» Кристина Паршенко и сертифицированный эксперт IATA по перевозкам (Международная ассоциация воздушного транспорта) Олег Малышев.

Специалист АО «ВЭД Агент» с опытом работы в таможенной сфере более 10 лет Нина Палтаджи презентует изменения в таможенных процедурах и сертификации в 2022 году.

Руководитель Представительства АО «РЭЦ» в Новосибирске Елена Брагова поднимет тему страхования авансовых платежей для импортеров. Спикер расскажет, как снять санкции за невозврат аванса на территорию РФ, как гарантировать возврат платежа за непоставленный товар и как импортеру покрыть коммерческие и политические риски.

В ходе вебинара участники смогут получить подробные ответы на свои вопросы. Участие бесплатное, для регистрации необходимо заполнить заявку на сайте.

Вебинар состоится в четверг, 29 сентября, с 14:00 до 16:00. Подробную информацию уточняйте в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6019).

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Фото: unsplash.com

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Регионы: Сибирь

Теги : импорт ВЭД


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