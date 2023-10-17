Цены на дизельное топливо в Новосибирской области снизились на 12000 рублей за тонну

В Новосибирской области удалось добиться серьезного снижения цен на дизельное топливо для аграриев. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, на 10 октября тонна летнего дизтоплива продавалась в регионе по цене 63750 рублей. Для сравнений, в середине сентября —максимум был 75500.

— За месяц минус 12 тыс рублей за тонну. Снижение существенное, проблем с отгрузкой нет, — отметил министр. — Решили вопрос за счет того, что сейчас все топливо для нужд АПК поставляется через «Газпромнефть».

— В целом по области результат заметный. Просьба, мониторить какие проблемы остались у сельхозпроизводителей. Если поставщики топлива не отреагировали на наши рекомендации, то передавать информацию об этом в УФАС, как договаривались в сентябре на штабе по экономике, — поручил губернатор Андрей Травников.

Бензин для нужд аграриев сейчас продается по цене 59500 рублей за тонну. В сентябре он стоил 68,8 тысяч рублей за тонну

Напомним, в сентябре новосибирские аграрии жаловались, что им предлагали дизтопливо по цене 100 тысяч рублей за тонну, а также на то, что даже за такие деньги его было невозможно купить.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области убрано 83% урожая зерновых и зернобобовых.