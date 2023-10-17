Уличный художник Wince раскрасил трамвай №13 в Новосибирске

В Новосибирске трамвай № 13 превратился в арт-объект. Расписал трамвай для Новосибирска томский художник Илья Wince Маломощенко. Об этом сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Мурал «Страницы истории» дополнился новым арт-объектом — трамваем №13. Историческое место, посвященное селу Кривощеково и городу Новониколаевску, расположилось вокруг остановки Мостовая, — говорится в сообщении.

Также она отметила, что это первое в Сибири историко-культурное место, созданное в направлении уличного искусства, и объединившее в себе две монументальные росписи и общественный транспорт.

Илья Wince Маломощенко известен, прежде всего, уличными работами — узнаваемые муралы Ильи украшают стены Томска, Екатеринбурга, Барнаула, Нижневартовска, Бийска, Новокузнецка, Тюмени и Новосибирска. В своём творчестве Wince зачастую исследует тему распада и восстановления архитектурного наследия. Его изображения специфичны и всегда вписаны в городскую среду. Работает художник в стиле коллажной композиции с подробной проработкой деталей.

«Страницы истории 2.0» — это проект, суть которого заключается в создании монументальной росписи, посвящённой одному из важный этапов истории развития Новосибирска — селу Кривощёково, которое располагалось в одной из центральных частей современного города.

Ранее редакция сообщала о том, что Дрон-художник создает мурал на стене НГТУ в Новосибирске.